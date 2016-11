I veckans medieflöde: Nästan inget om Trump

Det finns en värld utanför USA. Till exempel Ryssland. Och Finland.

Ryssland fortsätter att rusta, här Spetsnaz i aktion. Foto: IBL Fotoware

Ryssland: Upprustningen fullföljs

Även om tecken tyder på att budgetutrymmet för den ryska militära upprustningen krymper lär förnyelsen fortsätta enligt plan och målet 70 procent ny materiel 2020 kunna nås. Men sedan blir det kärvare, tror Roger McDermott i Eurasia Daily Monitor.

I Kreml jublar man över utgången av USA-valet och ser fram emot att Trump häver sanktionerna, erkänner Krim som ryskt och drar sig ur Syrien och Ukraina-krigen som tack för hjälpen med WikiLeaks, enligt The Guardian.

Annons X

Finland: Presidenten vill öka beredskapen

Det militära västsamarbetet är större än någonsin och ska bestå. Beredskapsförmågan ska öka. Det klargjorde Sauli Niinistö i ett tal nyligen, enligt YLE. Men Natodebatten anser han förs av ”ytterligheter”.

Nato: Medlemskapet tryggare än USA-samarbete

Regeringens säkerhetspolitiska linje – att ersätta Natomedlemskap med USA-samarbete – har fallit med Trumps valseger, skriver Erik Thyselius i Barometern.

Till samma slutsats för Natomedlemskap som enda försvarsgaranti kommer Daniel Persson i Nya Wermlands-Tidningen.

Behovet av Natoskydd har ökat med osäkerheten om USA:s säkerhetspolitik, enligt Smålandsposten.

Citatet

”Finland har ingen vetorätt i fråga om Sveriges medlemskap i Nato.”

Sveriges förra försvarsminister Karin Enström (M) i Turun Sanomat (5/11).

Långläsning

Utrikespolitiska institutet i Finland analyserar den framtida relationen till Ryssland i en utförlig studie, Neighbouring an unpredictable Russia. Slutsatsen är entydig, starkare tillsammans: ”By itself, Finland is vulnerable, but together with the Nordic countries, the EU and with its other Western partners, Finland is better protected.”

USA: Trump har rätt om Nato

Ett bra sätt att dämpa president Trumps osäkerhet inför fortsatt Nato-engagemang är att effektivisera organisationen och leva upp till målen, konstaterar förre Natobefälhavaren James Stavridis i Foreign Policy.

Trump är inte fascist men …

Tidskriften The Atlantic gör en analys av presidentens auktoritära synsätt.

Populistinternationalen har fått en ny medlem, noterar Anne Applebaum i Washington Post.

Europa beväpnar sig

I östra Europa tar man hotet från en rysk invasion på allvar och förbereder sig därefter, enligt en översikt i Newsweek.

Mediekrönikör: Mats Johansson

PS. På Natobloggen kommenterar Svante Bergh och Jonas Ransgård behovet av svensk upprustning.