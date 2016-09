I Börsplus portfölj är vi numera fullinvesterade i aktier för första gången i år. Innehavet i Apple har dock vuxit sig väldigt stort och kan trimmas för att ge plats åt nya ideér. Men vi avvaktar vad Apple bjuder på under nästa veckans event. Däremot passar vi på att ändra våra råd på tre aktier med stora kursrörelser i ryggen - nämligen Dist IT, B3IT och Lauritz.

Apples vd Tim Cook sålde aktier för 100-tals miljoner inför nästa veckas event. Det bådar gott. Foto: Marcio Jose Sanchez / TT / NTB Scanpix

Då och då tar vi på Börsplus redaktion en lite djupare titt på vår portfölj. Numera är den fullinvesterad med endast en marginell kassa så eventuella förändringar kräver att vi säljer något för att ge plats åt det nya.

Börsplus Sveriges främsta börsanalytiker ger dig både insikter och mer avkastning. För att få tillgång till initierade aktieanalyser före andra behöver du bli prenumerant på Börsplus. Läs mer här

Det som då ligger nära till hands är vårt stora innehav i Apple. Den amerikanska jätten svarar för cirka 16 procent av portföljvärdet i skrivande stund och det kan mycket väl trimmas ned något. För tillfället är det mycket i spalterna om Apple – inte minst kring bolagets låga skattebetalningar i Europa som hamnat i skottgluggen för EU-kommissionen.

Det vi fäster oss mer vid är de stora aktieförsäljningar som vd Tim Cook gjort alldeles inför det pressevent som planeras till den sjunde september, alltså onsdag nästa vecka. De flesta väntar sig att Apple presenterar en ny Iphone, nummer 7, men förväntningarna får nog lov att beskrivas som ganska låga på den nya produkten.

Annons X

Men har ändå inte oddsen förbättrats något för att eventet inte blir en massiv besvikelse när självaste Apple-chefen säljer aktier för hundratals miljoner alldeles inför? Vi tror nog det. Om Cook misstänkte att det man har att visa upp inte infriar förväntningarna så är det ju närmast skurkaktigt att sälja aktier i detta läge. Och vi har svårt att se en person i hans position ta på sig risken för att bli skurkstämplad.

Detta talar för att ligga kvar med alla aktier i Apple till den sjunde i alla fall, resonerar vi.

Ärligt talat fanns det inte heller en uppsjö alternativa investeringar som skrek efter att få ta plats på Apples bekostnad i portföljen.

En idé som ändå inte är så dum kan vara att utnyttja kurspressen på välfärdsbolag som veckan bjudit på. Då kan en aktie som Humana, som värderas tämligen lågt, vara intressant. Vi har emellertid redan Academedia i portföljen.

Unibet var också uppe som ett förslag. Detta anses vara den mest kvalitativa nätspeloperatören vars p/e-tal pressats från 20 ned mot 15 vilket lockar en del när bolaget växer dubbelsiffrigt. Beskedet att styrelseordföranden Anders Ström säljer ut ytterligare aktier på nuvarande kursnivåer gör dock att intresset svalnar.

Vi landade i att inte göra några förändringar i portföljen den här gången men kommer nästa vecka att titta på några småbolag som är lovande kandidater för att komma med. Så fortsättning följer.

Den här veckan inför vi en ny rutin. I veckokrönikan publicerar vi eventuella förändringar av befintliga råd. Vanligen hänger det ihop med att något hänt med bolaget eller med kursen. Den här veckan fann vi tre råd i behov av uppdatering. I samtliga fall råkar det denna gång handla om råd som fallit väl ut.

Dist IT

IT-distributören Dist IT fick en en köpstämpel i maj då kursen var 50 kronor och nu har den avancerat drygt 30 procent. Visst går bolaget fint men gissningsvis har intresset för att äga aktien ökat inför den avknoppning som snart sker av koncernens mest lönsamma bolag, Alcadon. Avknoppningssituationer har en tendens att bli bra men nu ser vi ingen stor potential och den som varit med på resan kan sälja och ta hem en fin vinst.

B3IT

När IT-konsulten B3IT börsnoterades i somras var vi positiva till att teckna. Trots att kursen sattes till maxpriset i intervallet, 50 kronor, har noteringen blev riktigt lyckad och aktien är upp 50 procent sedan dess. Bolaget har kommit med en bra rapport som visar på god tillväxt men nu noterar vi att värderingen är uppe och nosar på HiQ-klass. Det är lite väl generöst givet att bolaget är nytt och mindre än HiQ. Köprådet slopas och vi är nöjda med resan.

Lauritz

Auktionsföretaget Lauritz är också en ny aktie på börsen men här tyckte vi inte alls att man skulle vara med i noteringen. Aktien har dalat 13 procent från teckningskursen och det var i sin tur en sänkning med över 30 procent från utgångsbudet från Lauritz. Nu känner vi nog ändå att värdering och prestation mer i linje med varandra. Vi slopar alltså vår negativa inställning till Lauritz.

Det var det hela för den här veckan. Trevlig helg!

Avslutningsvis en kort sammanfattning av veckans analysskörd:

Läs även Vansklig vändning i Poolia

Av börsens bemanningsbolag har Poolia varit något av ett sorgebarn under de senaste åren. Ta bara en sådan sak som att man misslyckas med att tjäna pengar på sin hemmamarknad i Sverige! Men kanske, kanske är en vändning på gång. Isolerat under andra kvartalet var resultatet okej tack vare stark svensk och tysk konjunktur. Ett annat lovande tecken är att värdejägarna på investmentbolaget Traction fått upp ögonen för aktien och köpt in sig. Det behöver inte vara fel att göra dem sällskap men vi tycker nog ändå att ett enskilt kvartal är lite väl tunn grund att stå på.

Läs även Gott betyg för Academedia

Det här är en aktie som Börsplus gillar och som även finns med i vår portfölj. I veckan som gick lämnade bolaget sitt första bokslut efter börsnoteringen och siffrorna förtjänade ett bra betyg. Någon utdelning föreslås inte men det är mest symboliskt. Precis som vi tror att även diverse förslag kring vinsttak för ”välfärdsbolag” är. Symboliskt alltså. Sammantaget behåller vi åsikten att Academedia är en aktie man kan äga.

Läs även Mycket på gång i DGC One

Det finns en handfull riktigt duktiga uppstickare inom telekom som lever bra på att knapra marknadsandelar från Telia och andra jättar. Bahnhof är ett exempel. DGC är ett annat. DGC fokuserar helt på företagsmarknaden - som inte har riktigt samma tillväxt som den privata. Å andra sidan är intäkterna säkrare där i och med att leverantörerna (ännu?) inte avskaffat bindningstid på sina avtal. Så det finns både plus och minus. DGC är ett välskött bolag men vi tvekar lite för att köpa aktien just nu. Stora investeringar i fiber och it-driftsbolag skapar viss osäkerhet om utvecklingen framöver.