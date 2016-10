Jag har alltid tyckt att butikskedjan Abercrombie & Fitch har varit ett märkligt fenomen.

Utöver att kläderna varit fula, har deras marknadsföring varit tillika hemsk. Man går gatan ner och knockas plötsligt av en ryslig parfymstank som jag antar tjänar sitt syfte väl: Man stannar upp och undrar vad fan som pågår. Och då möts man av en snubbe som står som ett rådjur i strålkastarljus i bar överkropp i en butiksentré.

På 70-talet släppte National Airlines en kampanj med flyg-

värdinnor som sa: ”I’m Cheryl. Fly me!”

Alla som varit i New York eller Los Angeles under 2000-talet har säkert uppmärksammats på detta. Abercrombie & Fitch har så när varit ett turistfenomen på grund av de där halvnakna killarna.

Annons X

I deras flaggskeppsbutik i New York är det ofta långa köer ner på 5th Avenue. Delvis för kläderna, men också för att så många vill ta en bild med sexpacket i dörren. Uppenbarligen har denna bisarra företeelse – kombinationen av myskdoft och nakna överkroppar – varit en succé!

Det är mycket som tyder på det. Klädkedjan har vuxit enormt och ett tag försökte de till och med expandera i hela Europa (det blev väl bara England till slut). De var även i Stockholm och letade lokal för en näve år sedan och fastnade för Dramaten, vilket mäklaren hade förklarat kunde vara lite svår att få loss.

”Lös det!”, var svaret.

Stäng SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen Jag godkänner villkoren och att ta emot alkoholreklam från SvD Anmäl dig här

Men för ett drygt år sedan beslutade Abercrombie & Fitch att sluta med sitt till synes vinnande koncept, och försöka vända sig till en mognare och gissningsvis bredare publik. De klädde på killarna i dörren, skruvade upp sin muggiga belysning i butiken så att man faktiskt SÅG kläderna och upphörde att paralysera hela kvarter med parfym.

De slutade till och med att kalla sina butiksbiträden för ”modeller”, och lät dem istället heta just butiksbiträden.

Stora steg för ett företag vars grundare och VD (till år 2014) Michael Jeffries en gång ska ha sagt att han ”inte ville ha stora människor i sina butiker eftersom de inte var lika heta som hans vanliga kunder och därför kunde skrämma iväg dem. Folk som bär hans kläder ska känna att de är del av ett coolt gäng”!

Kritik, men ökad försäljning. Det är som att tiden stått still.

Men den nya, modernare och vuxnare attityden uppskattades tydligen inte bland kunderna alls.

Aktien gick ner 20 procent och kedjan är nu tvungen att stänga 60 butiker. Jag vet inte om det kanske säger något om USA, jag vill gärna komma till den slutsatsen. Jag har så svårt att föreställa mig en enda svensk kliva in på Dramaten för att det står halvnakna män i dörren (eller så är det precis tvärt om).

Men här borta säljer fortfarande sex, verkar det som. På 70-talet släppte National Airlines en kampanj med flygvärdinnor som sa: ”I’m Cheryl. Fly me!” vilket gjorde att flygbolaget sålde 23 procent mer biljetter. (De utökade sedan den lyckade kampanjen med: ”I’m going to fly you as you’ve never been flown before.” Continental svarade med en egen reklam där deras flygvärdinnor sjöng: ”We really move our tail for you”.)

Detta blev så klart bespottat redan på 70-talet, men när Carl’s Jr i modern tid släpper sina reklamfilmer med bikiniklädda modeller som tvättar snabba bilar och äter hamburgare samtidigt, repeteras historien – och får samma effekt.

Kritik, men ökad försäljning. Det är som att tiden stått still. Och att Abercrombie & Fitch går sämre är bara ännu ett bevis på just det.