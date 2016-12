Är skatteparadisen något att uppröras över, utöver att de tillåter några individer att undkomma beskattning? I allra högsta grad, menar författarna till ett par nya böcker om den internationella kapitalhanteringens destruktiva effekter på världsekonomin.

Advokatfirman Mossack Fonseca hamnade i hetluften efter att de så kallade Panamadokumenten avslöjades i våras. Foto: Arnulfo Franco/AP

Det kan tyckas långsökt, men ursprunget till de senaste årens skandaler kring förmögenheter dolda i så kallade ”skatteparadis” kan ­spåras hela vägen tillbaka till korstågen och medeltidens England. De korsfarare som vid sin frånvaro ville skydda sin förmögenhet mot den brittiska kronans skattekrav kunde föra över förvaltandet av sin rikedom till en förtrolig vän eller släkting. Denna fick då till uppgift att sköta denna med förmånstagarens bästa för ögonen. Denna form av förvaltarskap kom att kallas för truster. Som namnet antyder byggde dessa helt på ett grundmurat förtroende mellan parterna. Rika markägare lade sina egendomar i händerna på sina förvaltare i hopp om att dessa skulle följa ridderliga ideal som heder, lojalitet och rättvisa.

Att dessa ideal flera hundra år senare fortfarande präglar de jurister, revisorer och finansiella ­rådgivare som verkar i dagens många skatteparadis kan tyckas absurt. Efter avslöjandena i samband med de så kallade Panamadokumenten lär få förknippa de truster som panamanska advokatfirman Mossack Fonseca hjälpte till att inrätta med något annat än mygel och korruption. Men trots dess dåliga rykte fortsätter skatteparadisindustrin att växa globalt. Anledningen är att det aldrig någonsin tidigare funnits så mycket kapital att förvalta för världens så kallade ”ultra high net worth individuals” – ultrarika med privata förmögenheter värderade till över 30 miljoner dollar.

Dessa individer är inte bara intresserade av att undvika att betala vad de ser som orättfärdigt höga skatter, utan de vill också, precis som medeltidens korsfarare, säkra att deras förmögenhet skyddas. Hoten är både yttre och inre. I det förra fallet ­klåfingriga politiker eller skoningslösa bedragare, i det senare exempelvis en exceptionellt slösaktig dotter eller son, eller en ex-fru som kräver sin beskärda del av familjeförmögenheten efter en smutsig skilsmässa.

Det är här som förmögenhetsförvaltare, truster och en rad territorier med generösa skatteregler – som Caymanöarna, Luxemburg och Brittiska Jungfruöarna – kommer väl till pass. Genom att fördela förmögenheten i stiftelser, truster och företag kan en ultrarik individ både behålla kontrollen över den och säkra dess fortlevnad, delvis osynliggjord för skattemyndigheterna.

En före detta schweizisk bankman, numera baserad i Dubai, gav mig nyligen följande konkreta exempel på hur lätt det är att ordna: genom att knyta samtliga förmögenheter – exempelvis ett bankkonto i London, en villa i Indien, en trust för barnen och ett företag i Mauritius – till ett företag med säte i Dubai, hamnar samtliga förmögenheter under en ny lagstiftning som ger ägaren full kontroll över ­arvet. Allt skattefritt, givetvis. Förutsatt att man kan investera ett antal miljoner kronor i fastigheter eller företag i Förenade Arabemiraten.

Brooke Harringtons nyutkomna bok ”Capital without borders: Wealth managers and the one ­percent” (Harvard University Press) ger en unik inblick i skatteparadisindustrins maskineri. Harrington, som idag är verksam vid Köpenhamns handelshögskola, studerade i flera år till förmögenhetsförvaltare för att på allvar kunna studera branschen inifrån. I denna värld är skyddet av förmögenheter över generationer en okränkbar rättighet, som i slutändan även anses gynna allmänheten. Dessutom, är logiken, handlar arbetet inte om att undvika skatt, utan om att uppnå ”skatte­neutralitet”. Och om att hjälpa familjer. Harrington kallar detta för ”elitsolidaritet”.

Att ultrarika individer kan skydda sin förmögenhet genom invecklade globala nät av företag, stiftelser och truster kan tyckas vara ett mindre moraliskt problem. Men konsekvenserna är allvarliga. Som Harrington konstaterar är grundproblemet växande ekonomiska ojämlikheter. Ultrarika individer drabbas inte bara i mindre utsträckning av ekonomiska kriser, utan de kan dessutom utnyttja dessa för egen vinning. Samtidigt som amerikanska familjer förlorade jobb och hus under finanskrisen 2008 kunde de ultrarika för det första säkra sin förmögenhet genom att ha dessa skyddade i truster. Men krisen visade sig också erbjuda en utmärkt möjlighet för dem att göra goda affärer. Studier ­visar att de mest välbärgade hushållens förmögenheter ökat med 45 procent efter finanskrisen.

Ett annat problem är att samma finansiella infrastruktur används för att tvätta pengar, dölja olaglig vapenhandel, överföra mutor samt finansiera terrorverksamhet. Den förre jugoslaviske presidenten (och tidigare bankmannen) Slobodan Milošević lyckades till exempel under 90-talet väja undan för de internationella sanktionerna och fortsätta finansiera sin krigsmaskin genom att föra över drygt en miljard dollar via en rad företag och bankkonton på Cypern.

Förekomsten av skatteparadis har även ­andra allvarliga konsekvenser. De utgör nämligen en förutsättning för de internationella företagens aggressiva skatteplanering. Här är de juridiska gråzonerna liksom pengasummorna väsentligt större. Detta utsätts för en knivskarp analys av Gabriel ­Zucman i boken ”The hidden wealth of nations: The scourge of tax havens” (University of Chicago Press). Att den franske ekonomen och intellektuella superstjärnan Thomas Piketty har skrivit förordet är inte förvånande. Zucmans bok är ett viktigt bidrag till vår förståelse av den globala ojämlikhetens anatomi.

Genom en omsorgsfull analys blottlägger Zucman skatteparadisekonomins globala omfattning. Det är ingen vacker syn. Ungefär 8 procent av världens samlade förmögenhet (eller cirka 7,6 biljoner dollar) ligger dold i världens olika skatteparadis. Procentfördelningen ser olika ut beroende på var i världen en befinner sig. Över 30 procent av Afrikas förmögenheter ligger idag undanhållna i skatte­paradis. Motsvarande siffror för Ryssland är 52 procent. Skatteförlusterna för världens alla länder uppskattas till omkring 200 miljarder dollar per år. Det är nästan 60 miljarder dollar mer än världens samlade bistånd till fattiga länder idag.

Men, som Zucman noterar: pengar sover inte. De pulserar runt finansmarknadens globala nätverk, de investeras och paketeras om tillsammans med andra finansiella instrument i en ständig vågrörelse av finansiella innovationer. En av de viktigaste ­insikterna av Zucmans och Harringtons böcker är att detta flytande kapital inte bara rör sig för de ultrarikas räkning. Moderna globala företag har också blivit alltmer snillrika i sättet att utnyttja ­floran av jurisdiktioner med generösa skatteregler. Med en trogen stab av skatteexperter och finansiella rådgivare vid sin sida kan multinationella företag idag förlägga kontor och bankkonton i olika delar av världen och därmed nästan helt undvika att betala skatt. Genom att stationera olika delar av ­företaget i till exempel Irland, Nederländerna och Bermuda kan såväl internetekonomins jättar – som Google, Apple, Microsoft – som ”delningsekonomins” uppstickare – som Uber och Airbnb – reducera sina skatteutgifter till ett minimum. Enligt Zucman betalade exempelvis Google fram till för bara några år sedan en effektiv skattesats på mellan 2 och 8 procent av sina globala vinster.

Stater runtom i världen ser inte bara stora skatteinkomster rinna dem förbi, utan de har också att hantera en ny typ av finansiella risker. Framväxten av komplexa nätverk av bolag och truster skapar dessutom stora dolda finansiella risker. Den amerikanska energijättens Enrons spektakulära kollaps år 2001 är bara ett av många exempel. Under slutet av 90-talet kunde bolaget genom sina 900 dotterföretag helt undvika att betala skatt och samtidigt gömma skulder på över 3 miljarder dollar i konton och truster på bland annat Caymanöarna, Mauritius och Bermuda. Notan fick USA:s skattebetalare stå för.

Det är lätt att förirra sig i labyrinten av procentsatser, miljarder och bolagsstrukturer. Men det är tydligt att skatteparadisekonomin inte bara är en angelägenhet för världens ultraförmögna individer. Tvärtom är detta kapital idag en välintegrerad del av världsekonomin. Den blivande amerikanska presidenten Donald Trumps förslag att utse olje-vd:n Rex Tillerson som sin blivande utrikesminister är ännu ett exempel. Nyligen avslöjade brittiska The Guardian via tidigare hemliga dokument att Tillerson varit vd för ett ryskt-amerikanskt oljebolag baserat på skatteparadisön Bahamas.

Det är ingen tvekan om att dagens förmögenhetsrådgivare och skatteparadis känner av pressen från politiker och allmänhet. EU ökar pressen på banker och enskilda att redogöra för alla förmögenheter, oavsett ägandeform. Storbritannien diskuterar just nu huruvida det ska bli ekonomiskt straffbart att fungera som skatteplanerande mellanhand åt de ultrarika. Och amerikanska regeringen fortsätter att dra åt snaran kring de medborgare som placerar förmögenheter utomlands.

Men förmögenhetsrådgivare vädrar också morgonluft. Nyligen slog franska författningsdomstolen fast att den franska staten inte kan kräva in och offentliggöra uppgifter om enskildas förmögenheter förvaltade i truster eftersom det strider mot rätten till skydd av privatlivet. Nu hoppas dessa rådgivare kunna använda EU:s rättighetsstadga om mänskliga rättigheter som murbräcka mot befintlig och kommande skattelagstiftning.

För oss andra med betydligt mer modesta ­inkomster återstår egentligen bara två alternativ. Antingen fortsätter vi att stödja de politiska försök som pågår för att synliggöra och beskatta skatte­paradisens dolda förmögenheter. Eller så låter vi dess obeskattade pengar, ihop med deras risker och ogenomskinlighet, fortsatt flöda genom världsekonomin.