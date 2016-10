Ett naturvetenskapligt synsätt på människan reducerar medvetandet, jaget och den fria viljan till föga mer än nervceller och molekyler. I boken ”Är du en illusion?” går den 97-åriga brittiska filosofen Mary Midgley till attack mot den vetenskapliga rationalitetens tanklöshet.

Mary Midgley. Foto: Balders förlag

Det här har ”XKCD” redan sagt bättre, tänker jag. Flera gånger medan jag läser Mary Midgleys bok ”Är du en illusion?” (övers: Göran Torrkulla; Balders förlag) kommer jag att tänka på en ruta från Randall Munroes tecknade serie ”XKCD”. Hans knastertorra nörd­humor har gjort den till en nätklassiker (xkcd.com). Serierutan visar en rad vetenskapsmän som äter upp varandras forskningsfält.

Först i raden står en psykolog. Sociologi kan helt och hållet förklaras med psykologi, säger han. ­Bakom honom står en biolog som säger: Psykologi är egentligen bara biologi. Bakom biologen står en kemist, och hon säger: Biologi är egentligen bara kemi. Bakom kemisten står en fysiker: Kemi är egentligen bara fysik. Fysikern kan inte dölja sin ­belåtenhet över att ha vunnit spelet. Men längst bort, bakom dem alla, står en matematiker. Hej, vad håller ni på med där borta, undrar hon. Mer än så tror jag inte behöver sägas om reduktionismen.

Mary Midgley, som i september fyllde 97 år, är så debattlysten att författaren Andrew Brown har ­kallat henne Storbritanniens ”kanske mest skrämmande filosof” (The Guardian, 13/1 2001). Han beskriver henne som en blåslampa mot alla former av naturvetenskaplig självbelåtenhet. Tror man att naturvetenskapen ensam står för verklig kunskap medan filosofi är en harmlös dekoration, ”som tulpan­rabatten framför ett kärnkraftverk”, då har man misstagit sig, anser Midgley.

Midgley har skrivit sin bok ”i en växande irritation” över att så många vetenskapsmän hävdar att ­jaget inte finns, eftersom det inte är något annat än ”en upp­sättning hjärnceller”. I sin 1994 utgivna bok ”The astonishing hypothesis: The scientific search for the soul” skriver Francis Crick (som delade ­Nobelpriset 1962 med Watson och Wilkins för upptäckten av DNA-spiralen): ”Du, dina glädjeämnen och dina sorger, dina minnen och dina ambitioner, din känsla av personlig identitet och din fria vilja, är faktiskt ingenting annat än beteendet hos en enorm ansamling av nervceller och deras åtföljande molekyler.”

Materialismen fungerar utmärkt i de allra flesta fall, den kan till och med tillämpas på djur så länge man kan intala sig att de är själlösa automater, men den får problem när den riktas mot det egna med­vetandet. Medvetande är ett fenomen som det är svårt att greppa om med reduktionismens verktyg. Midgley tar upp ”The Cambridge declaration on consciousness” (2012), vars neurobiologiska upphovsmän klagar på ”djurens, liksom ofta också människors, oförmåga att tydligt och klart meddela sina inre tillstånd”. Trots dessa svårigheter anser de sig kunna konstatera att både djur och människor har ett medvetande, vilket jag naturligtvis är tacksam för.

Ett annat problem är den fria viljan – är den förenlig med en strikt materialism? Enligt neurobiologen Colin Blakemore är det ”meningslöst (i vetenskapliga termer) att skarpt skilja mellan de handlingar som är resultatet av en medveten uppmärksamhet, och de som är resultatet av våra reflexer eller av hjärnskador”.

Konflikten mellan materialism och medvetande har, historiskt sett, lett till dualism, skriver Midgley: uppfattningen att allt är död materia utom männi­skan, som är både materia och medvetande. Dualismen var förstås ohållbar i längden, och i konsekvensens namn har vetenskapen valt att avskaffa medvetandet, anser hon. ”Utplånandet av självet är bara det naturliga slutmålet” för den långa process av naturvetenskaplig rationalism och reduktionism som har pågått de senaste århundradena, kommenterar Midgley. ”Syftet med denna bisarra anti-själv-kampanj, som är huvudämnet för denna bok, är förvisso att bland annat få oss att avstå från att överhuvudtaget beakta någons inre liv: att övertala oss att det är ett trivialt, föraktligt ämne genom det simpla påhittet att låtsas att det inte existerar.”

Till de exempel som Midgley räknar upp skulle jag vilja lägga Sam Harris (känd som en av de fyra stridbara ateisterna tillsammans med Dawkins, Hitchens och Dennett). I ”Moralens landskap” (2011) påstår han att neurobiologin snart kan ta över alla moralfrågor plus övrig humaniora och förvandla dem till solid naturvetenskap. Tack vare den enorma auktoritet som naturvetenskapen har fått är det svårt att hitta något fotfäste för motargument mot den sortens idéer. Tankar och känslor blir ju inte riktigt verkliga förrän någon kan rulla in en fMRI-scanner i rummet och peka på ett bestämt område i hjärnan: Där sitter samvetet!

Om medvetandet inte är något annat än död materia är det inte långt till tanken att döda maskiner kan vara medvetna och intelligenta. Skulle en maskin kunna tala? ”Svaret är uppenbarligen ja”, enligt filosofen John Searle. ”Vi är precis sådana maskiner.” Just nu är det av någon anledning mycket viktigt att förmå oss att acceptera idén om artificiell intelligens. Långt innan sådana maskiner finns ska vi uppfostras att tro att de är oundvikliga, som om det var förbjudet att välja någon annan sorts framtid. För en inifrånkritik av ideologin kring AI hänvisar jag till it-pionjären Jaron Laniers text ”The myth of AI” på sajten edge.org.

Det går inte att frånkänna de naturvetare som Midgley angriper en viss skadeglädje – vi ska ­förstöra det ömtåliga jag som är så värdefullt för humanisterna! Å andra sidan finns det också saker att invända mot Midgleys bok. Under sitt långvariga gräl med Richard Dawkins om begreppet ”den själviska genen” (1979 och framåt) kritiserades hon för att ha en ganska oklar uppfattning om den ­naturvetenskap hon debatterade mot, och något liknande kan sägas även denna gång.

”Är du en illusion?” är mer än en bok om med­vetandet. Den är en bok om den reduktionistiska naturvetenskapliga rationaliteten över huvud taget. Medvetandet är bara den punkt där rationalitetens inneboende begränsningar ställs på sin spets. Svagheten är att Midgley inte har någon tydlig bild av vad rationaliteten är. Med en klarare förståelse för rationalitetens fördelar och begränsningar skulle hennes argumentation kunna göras mycket enklare. Om jag själv får spela rollen av filosof ett ögonblick: den naturvetenskapliga rationaliteten är ett verktyg, varken mer eller mindre.

Människans tänkande är intuitivt, emotionellt, lika empatiskt som egoistiskt; det är inriktat på sociala relationer mellan människor och drar suveränt snabba slutsatser ur osäkra eller otillräckliga data. Den naturvetenskapliga rationaliteten innebär att vi åsidosätter allt detta och tränar oss på att studera tingen omkring oss på ett främmande sätt: inte som en människa upplever dem utan som de framstår ur ett likgiltigt universums perspektiv. Detta kan i första ögonblicket se ut att göra oss fattigare och dummare, men iakttar vi naturen förutsättningslöst kommer vi att få lärorika överraskningar (en lätt kanonkula faller lika fort som en tung). Den likgiltiga blicken är ett verktyg att tänka med. De kunskaper vi skaffar genom den växer långsamt som ett korallrev; ett par hundra år efter Galileis enkla experiment med rullande kulor har vi satt foten på månen.

Kallar vi rationaliteten ett verktyg ger vi den rätt proportioner. I stället för att fråga oss om den är ond eller god borde vi fråga oss när den är användbar respektive inte användbar. Eller ännu hellre: när gynnar den oss och när gynnar den oss inte?

Vänder vi den likgiltiga blicken mot oss själva kommer den inte att urskilja ett levande medvetande. Beroende på vilken skala den är inställd på kommer den bara att se kemi, kvarkar eller tomhet. Den kommer inte att urskilja något av det som är meningsfullt för människor, från musik till moralfilosofi. Visst kan vi försöka ersätta vår upplevelse av att vara vid liv med verktygets förintande blick på oss, men vem skulle berömma oss för att vi ägnar oss åt den sortens självutplåning?

Just för att rationaliteten är onaturlig för människan är den nyttig för oss. Den utmanar oss, får oss att sträcka oss bortom känslor och vanetänkande. Men den kan inte användas till allt. Tror vi det kan vi lika gärna hävda att det enda verktyg man behöver är en skiftnyckel, eftersom den är så beundransvärt bra på att gripa om muttrar. Vill vi inte likna en vinkarkrabba med enorm högerklo och förkrympt vänsterklo behöver vi utveckla och använda fler mentala verktyg – och de viktigaste är kanske inte ens uppfunna än!

Midgley plockar upp idén om rationaliteten som verktyg, men släpper den lika fort. Därefter kallar hon rationaliteten en myt. Den som kritiserar en myt måste använda en annan argumentation än den som kritiserar ett felanvänt verktyg, därför släcker de olika delarna av hennes bok ut varandra. På flera ställen låter det som om hon hade börjat tvivla på evolutionen – vad nu den har med saken att göra. Materien ”är ett alltför inaktivt stoff för att ha kunnat producera hela den levande värld som vi ser”, skriver hon. Hon beklagar att ”föreställningen om anden” har ”avvisats från vetenskapen”, trots att rationaliteten är ett användbart verktyg just för att den klarar sig utan ande.

Detta gör att ”Är du en illusion?”, trots Midgleys tydliga ärende, ger ett ganska ofokuserat intryck. En annan invändning är att den stränga reduktionism hon slåss mot verkar vara på väg att överges av naturvetenskapen. Bilden av gener som styrande datorprogram ersätts av epigenetikens komplexa samspel mellan gen, organism och miljö. Synen på biologiska varelser som ensamma själviska över­levare är på väg ut; i stället är det på modet att se naturen som full av altruism. Den sociala, samarbetande bonobon är ­allas älsklingsdjur. En skog beskrivs nu som en kommunicerande wood wide web.

Diskussionen om jaget och medvetandet lär sysselsätta naturvetare och filosofer länge till. Säger vem? Säger jag.