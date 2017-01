I medieflödet: Linderborg, Oscarson, nya muren

Installationen av den oamerikanske minoritetspresidenten dominerar all världens medier den gångna veckan, så även de svenska. Oklarheterna kring hans ryska kontakter består.

Protester dominerade installationen av Obamas efterträdare. Foto: Jose Luis Magana / TT

TRUMPLAND. Paul Manafort var Trumps kampanjledare tills han avskedades för samröre med ryska intressen. Deras ryske kompanjon Konstantin Kilimnik porträtteras av nätsajten Meduza.

Hur det är att i mogen ålder bli främling i sitt eget land USA, skriver Yascha Mounk i magasinet Slate.

FINLAND. En färsk opinionsmätning bekräftar vad många har befarat; att det är nödvändigt att säga hejdå, Finland för att driva den svenska linjen vidare självständigt. Annars har inte bara svensk socialdemokrati utan även finländsk givits någon slags vetorätt.

När Lännen Medias frågar: ”Om Sverige ansöker om medlemskap i den västliga försvarsalliansen Nato under nästa mandatperiod, bör SDP och dess ordförande då gå in för att även Finland ska gå med i Nato?” svarar bara en tredjedel av socialdemokraterna i Finland ja. Två tredjedelar ansåg att Finland inte bör gå med i Nato även om Sverige skulle göra det och lämna Finland som enda nordiska land utanför alliansen. Ingen dynamik där.

Peter Hultqvists argument mot ett svenskt Natomedlemskap, att det skulle sätta mycket stark press på Finland ifrågasätts av Tommy Westerlund i Hufvudstadsbladet:

”Det är säkert en av motiveringarna, men Sverige fattar nog sina försvarspolitiska beslut utifrån vad som totalt sett är bäst för den egna säkerheten. Om spänningarna anses öka så att det överskrider nyttan av ett Natomedlemskap är det orsaken till ett Nato-nej, inte att det skulle bli svårt för Finland.”

LITAUEN. Det är synd att det ska behövas nya murar i Europa, men den som ska byggas vid gränsen mot Ryssland är en Frihetens mur. BBC rapporterar.

RYSSLAND. General Alexander Bastrykin, inblandad i Magnitskij-affären, är ett av fem nya namn på USA:s officiella sanktionslista. Det är en framgång för Bill Browders kampanj då Bastrykin skyddats av närheten till Putin. Vladimir Kara-Murza, medarbetare till den mördade Boris Nemtsov, har återhämtat sig från ett mordförsök och skriver om Bastrykin i World Affairs Journal.

Ryssland har fällts i Europadomstolen för sin anti-adoptionslag 2013 mot amerikanska adoptörer som tilldöms 3 000 euro vardera i ersättning.

Det skulle dock förvåna om domen respekteras av Kreml. När det gäller domen med miljardböter för stölden av Yukos vägrar man.

PUTIN. Mannen är världens ledande expert på alla områden. Nu har han uttalat sig om Trumps kvinnovanor, apropå ryktena om dennes Moskvabesök: ”I find it hard to believe that he rushed to some hotel to meet girls of loose morals, although ours are undoubtedly the best in the world.”

ESTLAND. Ryskorienterade Estlands folks parti har bildats efter att statsministerns centerparti brutit med Kreml och sin tidigare partiledare Savisaar. Någon publik framgång kan de okända bildarna inte räkna med tror Yles Gustaf Antell.

Mobiliseringen av det estniska försvaret har tagit fart, rapporterar TT efter att ha träffat den nye försvarsministern.

UKRAINA. Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) har just släppt en rapport över preliminära åtalspunkter i en eventuell rättegång mot ryska krigsförbrytare. Det är åklagarkammaren som samlat uppgifter om övergrepp på Krim och i östra Ukraina till en övertygande läsning.

FÖRSVARET. Sälenkonferensen var mest ett tillfälle till inbördes beundran i en klubb som inte agerar, menar Amanda Wollstad i en avhyvling i Svensk Tidskrift.

Har vi råd att avstå från ökade försvarsinvesteringar, undrar Ivar Virgin (M) i Blekinge Läns Tidning, och förespråkar ett försvarsobligationslån på 30 miljarder.

I Mittmedia konstaterar Patrik Oksanen att partierna bakom försvarsuppgörelsen nu måste leverera pengar till den beställning man gjort, och att man har starkt stöd från landets ledarredaktioner, enligt en sammanställning från tankesmedjan Frivärld.

LÅNGLÄSNING. Väst går in i ett tillstånd post-Nato, säger The Economists Edward Lucas i en intervju om säkerhetsläget i tidskriften DeepBaltic.

GOTLAND. Det svenska Natomotståndets ledare, regissören Stina Oscarson, anser att Nato hotar den fridlysta Apollofjärilen på ön och att den militära verksamheten därför bör upphöra.

ÅSA LINDERBORG. På bloggen Cornucopia kommenteras kulturchefens krav på censur av en rapport om rysk desinformation i Sverige. Vi förstår vad som är att vänta vid ökat inflytande för Kreml.

Läs även Expressens kulturchef Karin Olsson.

Mediekrönikör: Mats Johansson