I Kronogården nämns inte skolmördarens namn

6 oktober: Anton Lundin Pettersson får veta att han inte får fortsätta på sin praktikplats. Innan dess hade han varit arbetssökande i två år.

8 oktober: Han gör ett depressionstest på nätet och söker sedan information om depressiva besvär.

10 oktober: Detta beskrivs som den viktigaste dagen i planeringsfasen. Anton Lundin Pettersson gör en internetsökning på ”Waffen SS” och tittar på ett klipp med marscherande soldater. Han köper en kniv och en hjälm från samma affär. Senare samma dag tittar han på bilder från Kronans skola för att se hur elevgrupperna ser ut.

19 oktober: Han köper prickskyttetavlor på nätet. Samma dag tittar han på en bild som är ett fotomontage på massmördaren och terroristen Anders Behring Breivik där han har en prickskyttetavla fasttejpad på bröstet.

21 oktober: Dagen före dådet söker Anton Lundin Pettersson på nätet efter ”Hitler Speach” och tittar på actionfilmen The Matrix. På ett internetforum läser Anton under kategorin ”Give me one reason not to kill myself”.

22 oktober: Han lägger han sina arbetskläder och sitt passerkort i en ordnad hög på sängen hemma i lägenheten. Han tittar på bilder på anhöriga. Han sätter sig sedan i sin Saab och åker till Kronans skola. Tre personer dödades.

Källa: Polisen