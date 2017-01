Attacker utförda av kvinnliga självmordsbombare har på senare år blivit så vanliga att de inte längre ter sig spektakulära. En ny studie ifrågasätter de stereotypa bilder av dessa kvinnor som tagit form ­inom den västerländska terrorismforskningen.

Den palestinska självmordsbombaren Hanadi Jaradat porträtterades i Dror Feiler och Gunilla Sköld Feilers kontroversiella installation ”Snövit och sanningens ­vansinne” (2004). Foto: Björn Larsson Ask

Den 9 april 1985 körde en 16-årig flicka, Sana’a Mehaidli, en lastbil full med sprängämnen rakt in i en ­israelisk militärpostering i södra ­Libanon. Förutom hon själv dog två israeliska soldater medan två andra sårades. Sana’a har brukat betraktas som den första kvinnliga självmordsbombaren. Hon var muslim men inte islamist och hon handlade som medlem i ett politiskt parti som snarast var marxistiskt. I den video som blev hennes testamente nämnde hon visserligen att hon hoppades få ansluta sig till andra martyrer i paradiset men talade framför allt som nationalist: ”Jag har bevittnat mitt folks olyckor under ockupationen. Fullständigt lugn utför jag min attack i förhoppningen att döda så många israeliska militärer som möjligt.”

I själva verket var Sana’a inte allra först – på 1950-talet hade unga vietnameser, kvinnor såväl som män, gett sig ut på cykel för att detonera bomber i protest mot den brutala franska ockupationen – men – och det är utgångspunkten för statsvetarna Tanya Narozhnas och W Andy Knights bok ”Female suicide bombings: A critical gender approach” (University of Toronto Press) – hon blev en föregångare, en förebild, först i sitt hemland och sedan på flera andra håll.

Självmordsbombningar är inte bara billiga och effektiva, de signalerar också den yttersta hängivenheten och självuppoffringen och är därför ägnade att ge legitimitet åt den sak man kämpar för. De ­skapar martyrer som rörelsen kan samlas kring, minnas och hedra. Späda kvinnor är lättare att smuggla igenom till de mål man vill angripa än ­stora skäggiga karlar. Samtidigt får deras handlingar större uppmärksamhet än mäns eftersom de ter sig mera gränsöverskridande. När också kvinnor är beredda att offra sig blir det dessutom lättare att ­rekrytera män till uppdraget, för männen skulle skämmas för att vara sämre än kvinnor.

Vid ratten på fordon, med bombbälten eller bombvästar eller på ännu mer förslagna vis har många, många kvinnor sprängt sig själva i konflikter som de mellan tamilerna och Sri Lanka, mellan kurder och Turkiet, Ryssland och tjetjenerna, Israel och palestinierna. Sedan 2003 har kvinnliga självmordsbombare varit vanliga i Irak och de har förekommit i Pakistan och Afghanistan. 2015 rapporterade medierna att Boko Haram höll på att träna 177 flickor under 15 år till uppdraget.

Flickor inte äldre än sju år har sprängt sig, liksom småbarnsmödrar och far- och mormödrar. Några av dem har fått stor mass­medial uppmärksamhet men framför allt har själva fenomenet tett sig förbryllande, hotfullt, chockerande, fascinerande – ja, kanske rentav en smula kittlande.

Narozhnas och Knights syfte – som tyvärr förverkligas på ett onödigt abstrakt och krångligt samhällsvetenskapligt språk – är att utifrån ett feministiskt perspektiv presentera, diskutera och ifrågasätta de stereotypa bilder av de här kvinnorna som med tiden tagit form inom den västerländska terrorismforskningen. ”Är de rädda, är de arga, förstår de fullt ut vad det är de gör?” har man undrat. Eller: ”Hur eländigt måste ens liv vara för att man ska tycka att det är bättre att vara ett offer än att leva?”

Sådana frågor är nedlåtande, omyndigförklarande, menar de två författarna. Föreställningen att kvinnor är offer för våld snarare än förövare, att de till sin natur är fredliga, är så djupt rotad att kvinnor som verkligen utövar våld tycks kräva särskilda förklaringar. Ofta blir det då förklaringar som fokuserar på deras personliga omständigheter, uttryckligen för att upprätthålla deras offerstatus. Man ­tänker sig att de hämnas en man de mist, en make, en far, en son. Eller att de själva blivit utsatta för våldtäkt eller någon annan kränkning. Eller att de hotats och tvingats – eller åtminstone manipulerats – till sin handling av en manlig familjemedlem eller av någon religiös ­ledare. Man har nästan lystet fokuserat på dem som könsvarelser. Man använder gärna kroppsliga metaforer, man talar om att de har bomber fästa vid livmodern, euforin inför attacken jämförs med brudens lycka på bröllopsdagen, explosionen jämförs med en orgasm. Som litteraturvetare associerar jag själv vidare till förrförra sekelskiftets bilder av ­femme fatale, hon som är både passionerad och kallhamrad och leder männen i fördärv.

En annan stereotyp är den feministiska krigare. Feministiska krigare kämpar mot det dubbla förtryck de är utsatta för; inte bara – som männen – från västerländsk imperialism utan också från de (ofta extrema) manssamhällen de lever i och från den ojämlikhet som finns också i själva de terroriströrelser de gått med i. Men inte heller i den här rollen förstås de som fria aktörer utan som offer för omständigheterna, rebeller vars enda möjlighet till uppror är att gå i döden.

Men i vilken utsträckning är de då aktörer som gör egna, fria val? I själva verket skiljer sig terroristernas egna bilder av de kvinnliga självmordsbombarna inte stort från terrorismforskningens. När en ung palestinska, Wafa Idris, sprängde sig utanför en skoaffär i januari 2001 beskrev en egyptisk tidning henne hänfört som en Mona Lisa ”med drömska ögon och ett gåtfullt leende kring läpparna”. Andra jämförde henne med Jeanne d’Arc eller till och med jungfru Maria. Hamas andliga ledare förklarade däremot bekymrat att ”en kvinnlig martyr är problematisk för det muslimska samhället. En man som rekryterar kvinnor bryter mot islamisk lag. Han tar kvinnan utan att be hennes far, bror eller make om lov”. Det är uppenbart att han inte såg Idris som en fri aktör. Bara några månader senare hade han ändå tänkt om och sa: ”Enligt vår religion får en kvinna delta i jihad och kämpa mot fienden som tränger in på helig mark.” Sedan följde en fatwa som uttryckligen uppmuntrade kvinnor till martyrskap.

Faktum är att Narozhna och Knight själva i praktiken mest skildrar kvinnorna som offer. Deras kanske intressantaste genusresonemang handlar om hur själva förhållandet mellan suveräna stater och de statslösa nationer eller andra förtryckta grupper som terroriströrelserna representerar kan ses i termer av en kontrast mellan manligt och kvinnligt. Suveräna stater ter sig manligt starka, rationella, kontrollerade, de förtryckta grupperna ter sig kvinnligt svaga och sårbara och samtidigt känslostyrda och oberäkneliga.

Manliga terrorister känner sig kollektivt förnedrade som män och det är inte minst som en reaktion på denna förnedringskänsla som rörelserna generellt har utvecklat en desperat självhävdande – och kvinnoförtryckande – machokultur: relationerna mellan män och kvinnor i muslimska terroristgrupper har jämförts med de parrelationer som ­leder till familjevåld. Inom al-Qaida ansågs kvinnornas viktigaste uppgift länge vara att föda nya krigare och uppfostra dem till den rätta läran.

Terroristorganisationer har mestadels bara välkomnat kvinnor i underordnade roller. De har fått hysa efterlysta, de har fått smuggla vapen och ammunition, springa ärenden, vårda de sårade. (Ojämställdheten har för övrigt inte bara präglat de muslimska rörelserna: när man på 1970-talet räknade upp uppgifter för de kvinnliga medlemmarna i Italiens Röda brigaderna kunde man avsluta med ett: ”Ja, och glöm sedan inte att städa kylskåpet.”) En av få kvinnor med verkligt inflytande i en muslimsk organisation är brittiska Samantha Lewthwaite som rekryterar och tränar kvinnliga självmordsbombare för IS i Syrien. Sedan hennes man deltog i bombningen i London har hon kallats ”vita änkan” och är efterlyst för delaktighet i en terrorattack i Mombasa 2012 och attacken på gallerian i Nairobi 2013.

Brittiska Samantha Lewthwaite rekryterar och tränar kvinnliga självmordsbombare för IS i Syrien. Foto: IBL

Samtidigt har de två författarna rätt i att mycket av terrorismforskningen tänker i termer av ett ”vi” som försvarar sig mot ”dom”, av ett väst som är den upplysta normen, medan den muslimska världen är den problematiska avvikelsen. Slöjan blir en symbol inte bara för kvinnlig ofrihet utan för samhällen som är ofria i stort, som saknar transparens. Man blundar för den livliga debatt som faktiskt ­pågår inom islam om kvinnans roll. Och – ännu ­viktigare – man blundar för de socioekonomiska och politiska orsakerna till terrorismen. Narozhna och Knight räknar upp humanitära kriser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna, besvikelse över vad mer liberala regimer kunnat erbjuda, arbetslöshet, inbördeskrig, ockupation, korruption. Visst, som läsare blir åtminstone jag bekräftad i vad jag väl redan insett förut, nämligen att kriget mot terrorn inte bara kan föras med vapen, men just här känns ändå resonemangen för svepande, för flyktiga, för oprecisa.

I sig är det inte orimligt att hävda att kvinnor i konservativa samhällen kan välja att söka sig till terrorism för att få vara politiskt aktiva, men då måste man klarare ta ställning till i vilken typ av konservativa samhällen det är möjligt. Libanesiska Sana’a Mehaidli och palestinska Wafa Idris, som båda kämpade mot en ockupationsmakt, kan ­tänkas ha handlat relativt autonomt. Annat är det helt säkert med de småflickor som Boko Haram skickar i döden – här handlar det nog snarast om att det är de som är umbärliga. Ofta också för sina ­familjer: 13-åriga Zahharau Babangida som 2014 misslyckades med att detonera sin bomb – och därför kunde intervjuas av journalister – berättade att det var hennes pappa som hade överlämnat både henne och hennes mamma till Boko Haram.

Sist men inte minst saknar jag ett resonemang om vad det har för konsekvenser att attacker ut­förda av kvinnliga självmordsbombare dels har blivit så vanliga att de inte längre ter sig spektakulära, dels har blivit råare i den meningen att de allt oftare riktar sig mot civila mål. Går det verkligen att förhärliga kvinnor som dödar kvinnor och barn?