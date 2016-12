I FN kan en feministisk utrikespolitik prövas mot IS

Att ställa terrororganisationen IS till svars i domstol vore att omsätta Sveriges feministiska utrikespolitik i handling. Det kan ske via FN:s säkerhetsråd, föreslår Birgitta Ohlsson (L).

Sverige bör använda posten i FN:s säkerhetsråd för en feministisk utrikespolitik gentemot IS, anser Birgitta Ohlsson (L). Foto: Marko Säävälä/TT

I fredags i New York presenterade utrikesminister Margot Wallström programmet för Sveriges plats i Förenta Nationernas säkerhetsråd. Vid årsskiftet tar vi som land inte bara plats i FN:s säkerhetsråd utan blir också dess ordförande under vår första månad i rådet. Många viktiga områden tas upp av regeringen för att lyfta den feministiska utrikespolitiken, involvera FN:s nya generalsekreterare i säkerhetsrådets arbete och att se till att glömda konflikter inte faller i just glömska.

Men vi liberaler saknar tillräcklig konkretion vad gäller enskilda sakfrågor. Sverige som är ett medelstort land i EU och ett litet - om mer värderingsstyrt än många andra - i FN-familjen måste prioritera tydligt. Politik är att vilja som Olof Palme sade, men det är också att välja.

I Liberalernas förnyelsegrupp för utrikesfrågor önskar vi därför ett tydligt fokus på att få stopp på kriget i Syrien och Irak, straffa krigsförbrytarna, stötta offren och skapa en långsiktig plan för utsatta minoriteter och kämpande demokratier i regionen.

I mars nästa år kommer det syriska inbördeskriget att ha pågått lika länge som andra världskriget. Snart sex år efter att fredliga protester mot militärdiktaturen i Syrien inledde vad som skulle bli en av historiens värsta konflikter är läget fortsatt låst. Vi liberaler har länge i förtvivlan krävt att regeringen ökar stödet till den västliga koalition och de kurdiska peshmerga som vid fronten militärt bekämpar terrororganisationen IS och civilt skyddar människorna som drabbats av dess besinningslösa våld. Människor våldtas, mördas, flyr för sina liv. Vi vet inte när detta helvete slutar.

Men mitt under striderna måste Sverige även lyfta blicken. Och inför den dagen måste alla goda krafter vara förberedda. Sverige måste agera fort när de islamistiska terroristerna har besegrats och Assads mördarregim är ett minne blott. Regeringen har nu en unik möjlighet att lyfta dessa viktiga frågor.

1. Ställ ledarna inom IS till svars i en rättegång liknande Nürnbergprocessen. IS genomför i detta nu en systematisk etnisk och kulturell rensning, precis som nazisterna under andra världskriget. Människor halshuggs, våldtas och tvångskonverteras. Man spränger mängder av världskulturarv, som en del av den kulturella rensningen.

För IS är utrensning av andra folk, både människorna och deras kultur, en central del av ideologi och statsbyggnad. Det finns infrastruktur, säkerhetspolis och väletablerade förgreningar i ett tiotal länder. Man bygger en terrorstat. Det är ett av de största hoten mot inte bara Syriens utan hela världens säkerhet i dag.

I Syrien och Irak har ett stort antal brott begåtts som skulle kunna rubriceras som krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Därför har det internationella samfundet ett ansvar att ställa de skyldiga till svars. Men alltför få av dessa gärningar har lagförts. Problemet är att det inte finns någon internationell domstol som kan pröva dem.

Amerikanska krigsförbrytelseutredare inom den fristående Commission for International Justice and Accountability har samlat tillräckliga bevis för att driva fallen. Sverige bör vara pådrivande för att en tribunal sätts upp men det gäller att agera fort. Precis som på 1940-talet är risken nu stor att förbrytare lyckas försvinna spårlöst. De allierade hade redan 1943, två år före krigets slut, avtalat att ställa ansvariga krigsförbrytare till svars. När freden sedan kom genomfördes tolv rättegångar.

2. Stöd minoritetsgrupper. EU måste stödja ett självständigt och demokratiskt Kurdistan. Dess territorium måste respekteras, men samtidigt får kurderna inte utöka det på bekostnad av andra grupper. Misstankar om MR-övergrepp måste utredas och ansvariga ställas till svars. Sverige måste hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Minoriteterna i Syrien och Irak ska skyddas och vara politiskt delaktiga i framtiden. Vi har under de senaste åren bevittnat fruktansvärda skeenden i Syrien och Irak. Ett folkmord äger fortfarande rum. Det måste erkännas av världens regeringar för att kunna stoppas.

Vi vill att regeringen arbetar för att säkra assyriers/syrianers/kaldéers självstyre på Nineveh-slätten i Irak, och att detta blir en integrerad del av Sveriges och EU:s utrikespolitik. Mellanöstern måste åter bli ett område där kristna människor kan leva.

3. Upprätta en fond för kvinnor som drabbats av IS våld. I Syrien och Irak har dagligen tusentals flickor och kvinnor utsatts för serievåldtäkter. Nioåringar säljs som sexslavar för en tusenlapp. De flickor och kvinnor som varit i IS våld behöver akut hjälp av läkare och psykologer. Massiva biståndsinsatser krävs också för att säkra dessa flickors skolgång. Vi kräver att den svenska regeringen i Säkerhetsrådet driver att en fond upprättas för de kvinnor och barn som skadats av IS. Här kan Sveriges feministiska utrikespolitik på riktigt göra skillnad.

Eftersom kvinnor som drabbats av IS sexuella krigsföring utgör en särskilt utsatt grupp också efter att de befriats från terrororganisationen – skam och hedersförtryck gör att våldtagna kvinnor ofta stöts bort från familjen och samhället – bör de prioriteras som kvotflyktingar. Det gäller också de barn som föds som resultat av våldtäkt.

Allra viktigast är att finna lösningar på konflikten. Sverige ska göra det – i FN:s säkerhetsråd och inom EU-samarbetet. Men samtidigt får vi inte glömma att blicka framåt. Vi måste tillsammans med resten av den fria världen uthålligt bistå folken i Mellanöstern i strävan efter fred och demokrati, och också delta i räddningsarbetet för vår gemensamma historia.

BIRGITTA OHLSSON är utrikespolitisk talesperson och riksdagsledamot (L).