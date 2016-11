Bilder: AP. Illustration: Rasmus Lundgren.

Trumps och Clintons vinstchanser

Bland annat nyhetssajten Five thirty eight räknar löpande ut vilken kandidat som har störst chans att vinna. Det har varierat kraftigt de senaste månaderna. Så här är läget just nu: Klicka på grafiken för att se hur elektorsfördelningen ser ut om de mest osäkra staterna är borträknade. Clinton har en liten ledning där. För att vinna krävs att en kandidat får minst 270 elektorsröster.

Här kan du se utvecklingen över tid. Libertarianernas Gary Johnson, den gula linjen längst ner, har en chans på 0,1 procent att vinna valet enligt Five thirty eight.

Den nationella opinonen

Även om kampen står om de enskilda delstaterna på grund av USA:s system med elektorsröster där alla röster i en stat går till en kandidat kan opinionen nationellt ge en indikation på hur det kan gå. Den som får flest röster i landet brukar vinna valet – även om så inte alltid är fallet.

Läget i nyckelstaterna

De festa delstaterna är i princip förutbestämda att rösta på den ena eller andra kandidaten – Real clear politics har dock identifierat osäkra delstater. Den viktigaste av dessa är Florida följt av Pennsylvania och Ohio. Antalet elektorsröster står inom parantes. Genom av att väga ihop till exempel opinionsmätningar och demografi och simulera resultatet kan man få fram hur stor chans vardera kandidaten har att vinna.

Opinionen enligt Five thirty eight

Såhär ser opinionen ut just nu, med en liten ledning för Clinton, enligt Five thirty eight. Real clear politics har identifierat de stater som är mest osäkra inför dagens val. Även med de borträknade har Clinton en liten fördel när det gäller elektorsröster. Den kandidat som får 270 vinner valet.

Väljarnas syn på kandidaterna

Förtroendet för de båda partiernas kandidater är historiskt lågt. Gallup mäter hur stor del av den vuxna befolkningen som har en positiv respektive negativ bild av Trump och Clinton. Synen på dem kan mycket väl påverka hur många som går och röstar den 8 november.