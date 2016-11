The accountant

Betyg: 2 av 6

Ben Affleck har dragits med träbocks-etikett under hela sin skådespelarkarriär, så den här rollen är kanske på ett sätt kongenial: han spelar Christian, en man med högfungerande autism vars yttre känslouttryck är få och intränade. På kvällarna kavlar han smalbenen med en brödkavel och lyssnar på metal, men ibland hänger han i en husbil där han förvarar pengar, pistoler och en äkta Pollock. Han är revisor, en genial sådan, vilket ger honom ett uppdrag att spåra en avvikelse i årsredovisningarna för ett företag som gör proteser. Sen dyker det upp en torped som mördar en rik gubbe och försöker mörda Christians tillfälliga kollega Dana (Anna Kendrick). Dana och Christian flyr till ett lyxhotell. Christian har flashbacks till barndomen då hans sadistfarsa klädde ut honom till Karate kid och lärde honom spöa andra barn. Och parallellt försöker en agent på finansdepartementet jaga rätt på ännu en torped som går under namnet The accountant. Gissa vem?

Någonstans i röran som är ”The accountant” gömmer sig kanske en kul actionkomedi. Tyvärr får den aldrig komma fram, en konsekvens av ett pretentiöst och tondövt manus: den kan liksom inte bestämma sig för om den vill vara ett stycke benknäckartrams, en berättelse om korrupta storföretag, eller en skildring av alla underbara möjligheter som kan gömmas bakom en autismdiagnos, som att till exempel bli mattegeni eller massmördare. (Nä, det är inte jag som raljerar – hela filmens slutsekvens antyder just det.)

Vill man se Ben Affleck hantera skjutvapen och knepiga förutsättningar är det mycket bättre att se, eller se om, ”The town”.