Hur svenskt är det med Kalle Anka på julafton?

Till de märkligaste jultraditionerna i vårt land hör seden, som idag delas av mellan tre och fyra miljoner svenskar, att bänka sig framför TV:n vid tretiden på julaftonseftermiddagen och se Disneys julprogram, på svenska döpt till ”Kalle Anka och hans vänner önskar god jul”. Hur länge har vi gjort så, och hur specifikt svensk är seden? Har Disney lika starkt grepp om andra folks julfirande?

Programmet, som i original heter ”From all of us to all of you”, sändes ursprungligen i amerikansk tv den 19 december 1958 och sändes första gången på julafton i Sveriges Television 1960.

Skälet till programmets popularitet utgörs av en kombination av att det sänds på julafton, då flertalet familjer befinner sig hemma i vardagsrummet och alltså kan se på tv tillsammans och att det förekom ytterst lite tecknad film, och extremt lite Disney, i svensk tv på 1960-, 1970- och 1980-talen, varför programmet hade en exklusiv karaktär.

För de generationer svenskar som växte upp under dessa omständigheter har Kalle Ankas fågelexpedition, tjuren Ferdinand, Robin Hood, Lady och Lufsen, med flera, hamrats in i medvetandet och blivit en del av det barndomens ännu existerande folkhem som man ogärna väljer bort. Få aspekter av det svenska samhället visar lika tydligt på nostalgins makt. Bara det faktum att nästan alla svenskar kan mängder av repliker från programmet utantill och får rysningar av välbehag när de hör melodierna gör att ”Kalle Anka och hans vänner önskar god Jul” i allra högsta grad måste betraktas som en del av vårt moderna kulturarv.

Det bör dock påpekas att endast fem inslag ur originalprogrammet återstår: ”I jultomtens verkstad”, ”Ser du stjärnan i det blå?” samt scenerna från ”Askungen”, ”Lady och Lufsen” och ”Snövit och de sju dvärgarna”. Övriga inslag har bytts ut och ersatts av nya. Dessutom är vissa inslag starkt omredigerade. En våldsam sekvens i filmen om tjuren Ferdinand är försvunnen, och i filmen om jultomens verkstad har Disney sedan några år klippt bort två scener som kan upplevas som rasistiska och antisemitiska (en docka föreställande en svart flicka samt en docka föreställande en jude; även andra inslag i originalfilmen saknas i den version som visas i Sverige).

Svenskarna är inte ensamma om att bänka sig framför tv:n för att se Disneys julshow. Samma tradition finns i Danmark, Norge och Finland. Det är alltså en nordisk jultradition snarare än en svensk, men innehållet i grannländernas program skiljer sig något från det svenska.