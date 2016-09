Hur många svenskar emigrerade egentligen?

Liv Ullmann som Kristina och Max von Sydow som Karl Oskar i Jan Troells film ”Utvandrarna”, som bygger på Wilhelm Mobergs roman. Foto: TT

Jo, det stämmer faktiskt, men någon risk för avfolkning förelåg inte. Orsaken är välkänd: Sverige genomgick under 1800-talet en snabb folkökning, som åtföljdes av ett uppsving för jordbruksproduktionen och en begynnande industrialisering. Det fanns gott om folk i landet, varför det aldrig förelåg någon risk för att nationen skulle demografiskt förblöda – en risk som faktiskt diskuterades mot slutet av emigrationsfasen i början av 1900-talet.

De beräkningar som gjorts ger vid handen att sammanlagt omkring 1,2 miljoner svenskar lämnade landet mellan mitten av 1800-talet och början av 1920-talet. Många for till grannländer som Danmark, Norge och Tyskland, men den överväldigande majoriteten for till USA. Kulmen nåddes under decennierna efter amerikanska inbördeskrigets slut 1865, då Sverige tidvis drabbades av svår missväxt och konjunkturerna var dåliga för jordbruket. Omkring 200 000 emigranter återinvandrade så småningom till Sverige.

Det är viktigt att påpeka att Amerikaemigrationen inte var ett generellt fenomen. Antalet utvandrare i förhållande till folkmängden varierade kraftigt över landet. Om vi vänder blicken mot landsbygdsbefolkningen i delar av södra och västra Sverige, till exempel från Dalsland, Värmland, Småland, Östergötland och Västergötland, finner vi mycket höga emigrationstal.

Det dröjde länge innan befolkningen i östra Svealand och Norrland uppvisade liknande trender, och kring de expanderande svenska städerna (där det fanns relativt gott om arbetstillfällen) var emigrationen förhållandevis liten. Å andra sidan var inte ovanligt att stadsbor emigrerade; det rörde sig framför allt om folk som först lämnat den svenska landsbygden för att flytta till staden, där livet inte blivit som man hoppats.