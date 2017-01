Pence är den riktiga högerns favorit Foto: Manuel Balce Ceneta

Jag skrev tidigare idag i förbigående om perspektivet att Donald Trump kan avlägsnas efter en riksrättsprocess efter mellanårsvalet 2018. Jag har fått läsarfrågan om ett förlorat val är skäl för riksrätt.

Nej så är det inte, men också seriösa konservativa kommentatorer som Hugh Hewitt har spekulerat i att Trump kommer att avlägsnas före 2020.

Ett politiskt argument är att det egentligen inte finns någon bland kongressens republikaner som är helt enig med Trump. Han är ju i grunden en oberoende politiker som tagit makten över partiet. Men han är en enmansrörelse.

Annons X

Några dagar efter valet skrev David Brooks i sin krönika om Donald Trump att denne sannolikt kommer att avgå eller avlägsnas genom riksrätt inom ett år: the guy will probably resign or be impeached within a year. The future is closer than you think.

Det perspektivet fanns också under valkampen. Den kristna högerns favorit är vicepresident Mike Pence och Donald Trumps skilsmässor och annat han gjort och sagt ledde till att argumentet var att ”vi måste rösta på Trump men han håller inte så länge så sedan får vi Pence”.

Vadslagningsföretagens syn på det perspektivet finns här och politiska motståndares kampanjande här. Och en expertprognos här.

Det finns alltså många skäl som talar mot Trump på sikt. Men vad som kommer hända vet ingen.