Till höger övervakningsfoto av Mijailo Mijailović på brottsplatsen på NK i Stockholm. Mijailović dömdes för mordet på Anna Lindh. Foto: TT/AOP

”Jag minns att jag blev ombedd att ta av mig kepsen inför den tysta minuten. Vi hade likadana, mördaren och jag, en blå med texten "Just do it". Min låg i skolbänken framför mig. Hans i en papperskorg i city. Medan minutvisaren gick sin långsamma gång runt urtavlan malde ångesten. Jag kände mig skyldig.”

Simon Granberg