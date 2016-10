”Hur kan Sverige hantera unga på flykt så här?”

Foto: John Alexander Sahlin/TT

Signalerna från Migrationsverket går inte att missuppfatta.

I oktober månad förra året arbetade vi inom socialtjänsten från tidig morgon till sen kväll med att ta emot alla ensamkommande barn och unga som kom till Sverige. Det kom över 35 000 ensamkommande barn och unga som skulle placeras ut i kommunerna. Ankomstkommunerna slet dagligen med en snudd på omöjlig uppgift och vi andra hade 48 timmar på oss att ordna en plats på HVB (hem för vård eller boende) eller familjehem. Barnen och ungdomarna kom och platserna tog slut – nya familjehem och nya HVB-platser fick ordnas i rask takt. Sveriges kommuner tog ett enormt stort ansvar och i de kommuner där politiken och tjänstemännen samarbetade optimalt kunde boendeplatser i den egna kommunen tas fram.

I Jönköpings kommun, där jag arbetar, anvisades under förra året 337 ensamkommande barn och unga. Vi startade tio HVB i kommunal regi under sex månader och placerade de yngsta barnen i familjehem så mycket det bara gick. Det civila samhället blev räddare i nöden och flera kyrkliga samfund i Jönköping bidrog med både volontärer och sovplatser när mottagandet var som högst. En utmaning var att hitta verksamhetslokaler – en annan var att hitta personal och familjehem. Närmare 200 personal till boendena rekryterades och flera av dem kom själva från andra länder. De kunde barnens och ungdomarnas språk och blev viktiga ”bryggor” in i det svenska samhället. Det skapades arbetstillfällen för personer som haft svårt att komma ut på arbetsmarknaden och samtidigt drog vi nytta av dessa personers kompetenser. Jag är säkert på att vi hade haft det betydligt mer oroligt på våra boenden om dessa eldsjälar (svenskfödda och utlandsfödda) inte funnits.

Migrationsverkets tjänstemän utförde under förra hösten stordåd och arbetade dygnet runt för att klara av mottagandet av alla flyktingar som kom till Sverige. Och det är klart – det kunde inte fortsätta så. Mer än 160 000 personer sökte skydd i Sverige på kort tid. I resten av Europa (förutom Tyskland som befann sig i samma situation som Sverige) stängdes gränserna i det ena landet efter det andra. I det läget så blev Sveriges regering tvungen att markera och stoppa inflödet. Ute i kommunerna förstod vi att vi måste ta hand om människorna som har kommit till vårt land.

Det höga antalet mottagna personer fick konsekvensen att Migrationsverkets handläggningstider sköt i höjden och Migrationsverket har meddelat att handläggningstiderna kommer att öka ytterligare. Inte så konstigt med tanke på vad som händer – men det får ändå stora konsekvenser. För barn och unga som kommit till Sverige kan det ta upp till 450 dagar innan de får besked om de får stanna eller inte. För att klara av den långa tiden och göra den så meningsfull som möjligt arbetar kommunerna intensivt med skolgång och integrering i det svenska samhället. Och det går bra – bättre än förväntat. De flesta av barnen och ungdomarna lär sig flitigt det nya språket, har en aktiv fritid och lär sig om normer och värderingar i Sverige. Vi investerar i barnen och ungdomarna och de investerar tillbaka genom att bli en del av det här landet.

I maj i år stod jag och berättade för all personal som arbetar på HVB i kommunens regi, socialsekreterare och familjehemssekreterare som handlägger ensamkommande barn att regeringen kommer att fatta beslut om två nya tillfälliga lagar. Jag förklarade att permanenta uppehållstillstånd kommer att minska och att det nu blir tillfälliga uppehållstillstånd i stället. Att de ensamkommande barnen och ungdomarna omfattas beroende på när de kom till Sverige och att möjligheten till familjeåterförening kommer att begränsas kraftigt.

Det jag inte förstod då, var att situationen några månader senare skulle vara ännu mer dramatisk. Nu, hösten 2016, är det ett helt nytt läge. Signalerna från Migrationsverket går inte att missuppfatta. Huvuddelen av de afghanska ungdomar som vi tog emot i Jönköping förra året kommer inte att få stanna. Afghanistan definieras som ett tillräckligt säkert land. Unga som är under 18 år kan möjligen få stanna i Sverige till 18-årsdagen, men inte längre. De som har angett att de är 17 år kommer att uppräknas i ålder och anses vara vuxna om de inte kan bevisa motsatsen, samma sak gäller kanske även de som angett att de är 16 år. Från ett uppdrag att integrera mängder av unga i vårt land, står vi inför ett helt annat uppdrag.

En orolig tid är att vänta. Under denna tid ska dessutom kommunernas verksamhet förändras kraftigt, i och med att den ekonomiska ersättningen minskas kraftigt från och med juli 2017. Med minskade resurser ska kommunerna klara av att rikta in sig på att främja återvändandet till Afghanistan. Samtidigt ska vi klara av att integrera och satsa på den minoritet av barn och ungdomar som får stanna. Alltså ska vi göra två helt olika saker samtidigt – med ett antal unika individer där varje besked får helt olika konsekvenser.

Det som är svårt att förstå är att vi som land kan hantera unga människor på det här sättet. Att vi ena året tar emot, integrerar, välkomnar. Att vi låter dessa unga människor finnas hos oss i ett och ett halvt år för att sedan skicka ut dem igen.

Är det ingen som vill ta ansvar för detta slöseri med mänskliga resurser? Vi behöver arbetskraft i Sverige – både inom det privata näringslivet och den kommunala sektorn. Vi behöver ett samhälle som ställer krav, har förväntningar och klarar av att tänka utanför ”boxen” när situationen så kräver det. Ett samhälle som vågar ta långsiktiga, hållbara och innovativa beslut. Vi behöver ett samhälle som klarade av att emot människor som var på flykt från krig men också fattigdom och misär och som orkar hela vägen.

Nu har vi stängt gränserna – vi har tydliggjort att vi har gjort ”vårt” i relation till övriga Europa – men låt oss åtminstone ta ansvar för de som kom till vårt land under förra året. Och låt oss åtminstone reagera på det inhumana i hela situationen. Vi har med långa handläggningstider och vårt kommunala mottagande satsat långsiktigt på de ensamkommande barnen, ungdomarna och unga vuxna som kommit hit. De har i sin tur satsat på att bli en del av vårt samhälle. Familjer, goda män, föreningslivet, ja, stora delar av det civila samhället har tagit ansvar för att integrera dessa nyanlända. Nu är det tungt att tänka: Till vilken nytta?

Åsa Jonsson-Sköld

chef för ensamkommande barn och unga

Jönköpings kommun

Åsa Jonsson-Sköld Foto: Privat