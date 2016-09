”Jag längtar efter att få uppleva kärlek”

Fråga psykologen

FRÅGA: Så länge jag kan minnas har jag haft ett kyligt förhållande till min far. Under min uppväxt upplevde jag honom som frånvarande och oengagerad, och det hände att han var både verbalt nedsättande och fysiskt våldsam. Jag har sörjt att jag inte hade den fadersfigur jag velat ha och förlikat mig med att vår relation ser ut som den gör, vi träffas någon eller ett par gånger per år och det är okej.

I dag är jag självständig, jag har byggt upp en karriär och ett nätverk av fantastiska vänner. Min mor har alltid varit stöttepelaren i mitt liv och mycket av det goda jag har i mitt liv är tack vare henne. Samtidigt börjar jag ana att såren i mitt barn-jag, orsakade av bristen på bekräftelse från min far, ännu inte läkt, då jag är 27 år och aldrig har älskat någon romantiskt eller varit i någon varaktig relation.

Jag dejtar mycket men det rinner alltid ut i sanden. Ofta drar jag mig tillbaka då jag är extremt misstänksam och har svårt för att öppna mig, lita på, och vara sårbar med män. Jag har börjat undra om det är möjligt för mig att släppa in en man i mitt liv eller om det kanske är menat att jag ska leva ensam. Jag hyser en stor kärlek för barn och vill en dag bilda familj, men jag vet inte hur jag ska våga släppa in någon eller, till att börja med, ens välja en vettig partner.

Jag gissar att mina känslor i alla fall delvis grundar sig i att jag undermedvetet ännu bär på besvikelsen och fientligheten jag upplevde i den enda nära relation jag haft med en man, i den till min far.

Jag svävar mellan rädsla för att låta min lycka bero på en man, och längtan efter att få uppleva kärlek. Hur gör man för att våga trots gamla sår?