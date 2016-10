”Hur gick det att äta katten?”

Sennia Nanua och Colm McCarthy. Foto: Aimee Spinks

– Nästan alla frågade glatt: Kommer jag att få äta en katt!

Att rollsätta zombiefilmen ”The girl with all the gifts” var inte en enkel sak. Filmens regissör Colm McCarthy och hans medarbetare träffade flera hundra flickor, men ingen passade riktigt. Men när Sennia Nanua stod framför dem vid den allra sista provspelningen insåg McCarthy att han förmodligen hade hittat sin huvudperson, zombiehybriden Melanie.

– Jag åkte till Nottingham och träffade en grupp som heter The Television Workshop. De har vaskat fram en mängd fantastiska independentskådespelare: Samantha Morton, alla barnen i Shane Meadows filmer. Ian Smith sköter det mer som boxningsklubb än en teatergrupp. Arbetarklassungar från fattig bakgrund får göra drama vilket kan vara ganska terapeutiskt.

Sennia Nanua hade tidigare bara gjort en kortfilm. Nu skulle hon plötsligt spela mot Hollywood-stjärnor som Glenn Close och Gemma Arterton. Till och med McCarthy fann Closes närvaro skrämmande till en början.

– Jag var rädd för att hon skulle vara svår att arbeta med, men i själva verket var hon otroligt generös, öppen för nya förslag och litade verkligen på mig som regissör, säger han.

McCarthy ringer upp från Serbien där han spelar in den kommande Stålmannen-serien ”Krypton”, som utspelar sig 200 år före ”Man of steel” och handlar om Stålmannens förfäder. McCarthy kallar det för en rymdopera.

Om projektet resulterar i en hel säsong vet han inte ännu.

– Det första avsnittet är hälften så långt som en spelfilm, men jag har ungefär dubbelt så stor budget som jag hade till ”The girl with all the gifts”.

Filmen, som kostat 4 miljoner brittiska pund (ungefär 46 miljoner svenska kronor), är den 43-årige skotske regissörens andra i det långa formatet. Desto mer gedigen är listan med tv-serier: ”The Tudors”, ”Sherlock”, ”Unge kommissarie Morse”, ”Doctor Who” och nu senast hela den andra säsongen av ”Peaky blinders” är några av dem som McCarthy satt sin visuellt egensinniga prägel på.

Sennia Nanua. Foto: Nonstop

Hemligheten med att få till den perfekta actionscenen, trots begränsad budget, är planering – minutiöst och mödosamt repeterade scener förvandlas då till vacker actionpoesi. Med ”The girl with all the gifts” som bygger på romanen ”Flickan med gåvorna” av MR Carey, som även skrivit filmens manus, vitaliserar McCarthy en zombiegenre som dominerat populärkulturen under flera år. Kanske för att historien skickligt vänder på perspektiv och sympatier.

– Zombierna ger uttryck för den påtagliga ångesten för döden som finns överallt omkring oss. Det är en bra metafor för att alla vi som existerar på jorden nu kommer att dö, det är redan skrivet i sten. Och det är det enda vi kan vara säkra på.

Efter en smittsam infektion som gör människor till levande döda, hungrandes efter mänskligt kött, har en andra generation växt upp som utvecklat en form av immunitet – zombiebarn, eller hungries som de kallas här, som är (knappt) fungerande människor.

Men tillvaron kunde ha varit festligare. Världen är en militärbas, ett kalt klassrum och fängelseceller är vad de orangeklädda barnen upplever. Innan de rullas till skolan placeras de i specialbyggda rullstolar, spänns fast och övervakas med automatvapen: när som helst kan de få vittring på människokött och anfalla. Barnen är som barn är mest, nyfikna och vetgiriga. Så forceras basens murar och den intelligenta och artiga Melanie, som alltså spelas av fyndet Sennia Nanua, måste tillsammans med sin lärare Helen Justineau, den galna doktorn Caroline Caldwell och hårdhudade militären Eddie Parks överleva den hotfulla utanförvärlden; ett London skickligt förvandlat till en överväxt spökstad.

Flera gånger påpekar McCarthy att han och filmens fotograf Simon Dennis strävat efter att undvika digitala specialeffekter så långt som möjligt. Därför fick Prypjat, staden som evakuerades efter Tjernobyl-olyckan, agera modell åt postapokalypsens London. Regissören själv låter nästan nedstämd.

– Tillstånden för att få filma kom så sent, vi var mitt uppe i inspelningarna i Storbritannien. Jag var väldigt avundsjuk på min kollega Seth Baker som fick åka dit.

Huvudskotten i filmen perfekta utförda. Hur har du lärt dig det?

– Tricket med skotten i huvudet är att få pistolens rörelse när den avlossas att kännas verklig, och att synkronisera skottets tajming med stuntpersonens fall så precist som möjligt. Det handlar egentligen återigen mest om planering. Men vi skickade iväg alla skådespelare på ett militärt boot camp för att träna dem i att skjuta, så att de när de sköt med oladdade pistoler visste hur rekylen känns och hur de skulle hålla pistolerna.

Är blodet helt digitalt?

– Nej, det är riktigt blod men det är pålagt efteråt. Vi filmade massor av blodskvätt och exploderande paket med blod ur olika vinklar.

Hur gick det för Sennia att äta katten till slut?

– Det gick bra, den bestod av godis och gelé. Det var svårare att äta ”maskarna”, som var gjorda av tjocka japanska nudlar, eftersom hon inte gillar nudlar.