Debatt: ”Hur fri kommer forskningen att vara?”

Vi som är verksamma inom humaniorasektorn känner viss tillförsikt efter den rödgröna regeringens första forskningsproposition. Vi vill förstås gärna se att de förhållandevis omfattande skrivningarna om behovet av humanioraperspektiv på de stora samhällsfrågorna utgör ett svar på ett nytt opinionsläge. Redan i propositionens första stycke listas tre globala utmaningar – miljö, digitalisering och hälsa. Dessa sammanfaller väl med tre framväxande fokusområden inom humanistisk forskning: medicinsk, digital och grön humaniora.

Detta är ju något att notera med tillförsikt, samtidigt som vi måste våga ta diskussionen om räddningen står att finna i att sätta olika adjektiv framför huvudverksamheten ”humaniora”. Vad händer med dem som inte kan eller vill inordna sina forskningsrön under dessa rubriker? Vad händer med den forskning som med bibehållen hög kvalitet och integritet bedrivs vid sidan av trender och nyttopåbud?

Detta nyttiggörande av forskningen markeras också med förslaget att komplettera kvalitetsindikatorerna för lärosätenas resurstilldelning (som utgörs av citeringar, publiceringar och förmåga att attrahera externa forskningsmedel) med bedömning av forskares samverkan med det omgivande samhället.

Och just i begreppet ”samverkan” finner jag en av propositionens viktigaste utmaningar. Jag har i annat sammanhang (DN Debatt 1/11 2014) argumenterat för att universiteten måste finna mekanismer för att uppmuntra den del av samverkansuppdraget som en gång i tiden kallades för ”tredje uppgiften”; det vill säga forskarnas kommunikation med en bredare allmänhet. Men med tanke på att regeringen kommer att utgå från innovationskontoret Vinnovas definitioner, får man anta att man med ”samverkan” menar entreprenörs- och innovationsdriven verksamhet. I någon mån betyder det likafullt att externa medel in i verksamheten blir kvalitetsgrundande (eftersom många innovationsdrivna projekt innebär att näringslivets kapital flyter in i verksamheten).

Allvarligare är kanske att det också innebär en risk att humaniora och samhällskunskap ånyo sätts på undantag.

Allvarligare är kanske att det också innebär en risk att humaniora och samhällskunskap ånyo sätts på undantag. Många humanistiska forskare har känt sig förfördelade av det bibliometriska system som mäter framför allt antalet publikationer i vetenskapliga tidskrifter och internationella citeringar av dessa. Nu finns det alltså en risk att även propositionens föreställning om vad ”samverkan” innebär ska drabba den humanistiska forskning som inte är entreprenöriell eller innovativ (i gängse mening). Med detta inte sagt att humanistisk forskning inte kan eller bör vara innovativ (begreppet har dessutom många innebörder, som just en humanist kan behöva reda ut), men det är oerhört viktigt att få en indikator på hur begreppet samverkan kommer att uppfattas, mätas och premieras. Under 2017 kommer regeringens förslag på hur samverkansuppdraget ska värderas gå ut på remiss. Då gäller det för inblandade aktörer att vara på tårna.

En annan aspekt av samverkansuppdraget är den att all humanistisk forskning kanske inte lämpar sig för forskningskommunikation. Jag är en stark tillskyndare av ”tredje uppgiften”, men jag omfamnar också med viss stolthet det förkättrade elfenbenstornet (men låt oss för naturvårdens skull kalla det för ”kontrolltorn” i stället). Vi måste kommunicera vår forskning, men också kommunicera att det finns forskning som inte är så enkel – eller kanske ens möjlig – att kommunicera. Detta gäller ju ingenjörer också. Tack gode Gud för att inte varenda skruv, mutter och koppling som forskas fram på Chalmers och KTH kommer till vår kännedom. Samhällsnytta inom akademisk forskning syns inte alltid som ett enkelt orsak–verkan-samband.

Så. Symbolvärdet av propositionens markeringar ska inte underskattas – skrivningen framhåller med emfas behovet av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap för att möta samtidens utmaningar. Det finns anledning för oss inom humaniora och samhällsforskning att hälsa många av propositionens markeringar med optimism och tillförsikt. Samtidigt finns det alltså orsak till viss besinning, då propositionen innehåller en del frågetecken och möjligen också några orosmoln.

Hur fri kommer forskningen att vara?

Jonas Ingvarsson

Biträdande professor i Medier, estetik och berättande, Högskolan i Skövde, och medförfattare till tankesmedjan Humtanks rapport ”Humanioras pris och värde” (2016).

