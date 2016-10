Hugh Grant spelar i ”Paddington 2”

Hugh Grant. Foto: Evan Agostini/AP

I uppföljaren till filmen om björnen Paddington som finner ett nytt hem i London spelar Grant den lokala kändisen Phoenix Buchanan, en fåfäng skådespelare vars stjärnstatus falnat på senare år.

Till de nya tillkomna skådespelarna hör också Brendan Gleeson ("In the heart of the sea", "Edge of tomorrow") som gör rollen som Paddingtons nye allierade i jakten på en stulen bok. Klara för uppföljaren sedan tidigare är även Julie Walters, Jim Broadbent och Ben Whishaw.

För regin står än en gång Paul King, som också har skrivit manuset tillsammans med Simon Farnaby. Filmen beräknas få brittisk premiär nästa höst.