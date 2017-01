"House of cards" lägger ut skräcktrailer

Kevin Spacey spelar den makthungrige politikern Frank Underwood i "House of cards." Arkivbild. Foto: John Bazemore/AP/TT

Trailern går i skräckfilmsgrått med illavarslande musik medan barn läser "The pledge of allegience" – den amerikanska trohetseden. Det enda som syns i trailern är seriens logo – den amerikanska flaggan uppochnervänd – något som enligt amerikansk lag enbart ska göras för att signalera "extrem fara för liv eller egendom.", skriver Huffington post.

Bildtexten under filmklippet, som skickats ut i sociala medier lyder "We make the terror" (Vi skapar terrorn).

Huruvida Netflix eller seriens skapare vill göra ett politiskt ställningstagande eller väljer ett dramatiskt datum för att marknadsföra sig kan man bara spekulera i.