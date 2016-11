Varningsord från Harvard

Man kan, djupast sett, vara liberal av två motsatta skäl. Det ena är att man ser att människan är fantastisk. Om hon bara befrias från sina bojor, från förtryck och hinder, kommer hon åstadkomma storverk. Ju friare världen blir, desto bättre gör den fria människan världen.Det är en tilltalande tanke.

Det andra skälet är att man ser att människan är grym, i bästa fall ofullkomlig. Så fort hon får makt över andra finns risken att hon missbrukarden, för att berika sig själv på den andres bekostnad, för att hon njuter av den andres underordning, för att hon inbillar sig att det är det rätta. Vi är bara så goda som normer och lagar tvingar oss,fröet till ondska finns inom oss alla. Det är en inte fullt lika tilltalande tanke.

Så inleder Isobel Hadley-Kamptz sitt förord till essäsamlingen ”Rädslans liberalism” av Judith N Shklar som Timbro ger ut i nästa vecka.

Annons X

Det är en spännande, omskakande läsning.

Just nu handlar ganska mycket av aktuell samhällsdebatt om just den liberala statens, ja demokratins svaghet och frågan hur de institutioner ska se ut som säkerställer den liberala demokratins överlevnad.

Hadley-Kamptz avslutar sitt förord med dessa ord:

Ingenting kan rättfärdiga en grym stat, ingenting är viktigare än att skydda oss från statens övermakt och övergrepp. Statens viktigaste uppgift är att skydda oss från andra, och från varandra, men vi får aldrig glömma hur lätt Leviathans gap slukar oss alla.

Judith Shklar (1928 – 1992) var professor på Harvard men hör inte till de akademiker som nått någon bred popularitet. Det är intressant att hon nu ”återupptäcks” av svenska intellektuella.

Just nu råder det ingen brist på varningsord. Jag ska här bara plocka upp ytterligare några sådana som kan vara av intresse. __

Professorerna Valerie J.Bunce (Cornell) och Mark R. Bessinger (Princeton) skriver om utvecklingen i USA idag att den liknar hur demokratin gått under i andra tider i andra delar av världen:

Developments in the United States bear an uncomfortable resemblance to those that fore-shadowed the decline of democracy elsewhere in the world (Poland, Hungary, and Russia, and earlier, Latin America in the 1960s and interwar Europe).

Vilken roll spelar god utbildning för populismens snabba utbredning? Här, här och här är några inlägg i just den diskussionen.

Professor David Runciman (Cambridge) skriver i nya London Review of Books under rubriken Is this how democracy ends? om det amerikanska presidentvalet.

Han tecknar upp en bild av hur demokratin i USA går under.

De som förstår vad som sker duckar och hoppas på att ovädret ska gå över.

While they do, politics atrophies and necessary change is put off by the overriding imperative of avoiding systemic collapse. The understandable desire to keep the tanks off the streets and the cashpoints open gets in the way of tackling the long-term threats we face. Fake disruption followed by institutional paralysis, and all the while the real dangers continue to mount. Ultimately, that is how democracy ends.