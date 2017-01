Att Fredrik Lundberg via sitt delägda skogsbolag Holmen har dragit på sig misstankar om mutor i samband med representationsjakt är knappast förvånande. Kopplingarna till händelseutvecklingen i SCA, där den vidlyftiga representationsjakten var ett av skälen till att ”kapitaltjuren” Sverker Martin-Löf gick i marken är uppenbara.

Anders Borg på Holmen-jakt. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Denna personkoppling och att synen på vad som är att betrakta som en muta, såväl juridiskt, liksom i mera allmän moralisk mening har skärpts gör naturligtvis uppgifterna värda all uppmärksamhet och att de är klart besvärande. Att bli delgiven misstanke om att ha gett muta eller som i Anders Borgs fall misstänkt om att ha tagit emot en muta är allt annat än meriterande.

I det rådande politiska klimatet stärker också sådana här uppgifter intrycket av den ekonomiska och politiska elitens stora samhörighet. Det gäller i synnerhet om Anders Borg deltagit i jakterna under sin tid som finansminister, vilket han själv emellertid förnekar.

Skogsbolagen har å sin sida, som Holmen i det aktuella fallet, kunnat hävda att jakterna också är en del i näringsverksamheten.

I Sverige och i svenskt näringsliv har ju jakt också varit kopplat just till status och prestige. De så kallade kungajakterna har varit de mest prestigefyllda. En och annan svensk republikan och vegan skulle nog också gärna se att kungen själv skulle dras in motsvarande muthärva, där många näringslivstoppar och politiker stått som förmånstagare, även om immuniteten gör att regenten själv blir svår att komma åt. Att få lite kunglig glans var väl också Sverker Martin-Löfs drivkraft när han lyckades tjata sig till att få köpa SCAs sportstuga i Storlien, granne med just denna Carl Gustaf Folke Hubertus.

Med svenskt näringslivs historiskt starka koppling till skogsindustrin så har representationsjakterna också varit ett framträdande inslag för att markera tillhörighet och status i näringslivet i allmänhet. En ättling till en av den gamla stammens Wallenberg-direktörer har beskrivit att fina jakter och middagar, som statusmarkörer, var det stora lockbetet före de stora pekuniära ersättningarnas tid, för att få karriärister att klättra upp till den högsta nivån.

Så mer eller mindre påkostade jakter, eller som gamla Assi-Domän, fiske i Mörrumsån, har en lång historia. Skogsbolagen har å sin sida, som Holmen i det aktuella fallet, kunnat hävda att jakterna också är en del i näringsverksamheten. Detta gäller även för privata skogsägare, där utgifter för jakt är avdragsgilla, då de just utgör en del av näringen.

Att hålla klövviltstammarna i schack är viktigt för att för att minska betestrycket och skadorna på den växande ungskogen. Att bolagen med sina jakter förenar nytta med nöje gör dem nog lite svåra att komma åt rent juridiskt.

Detta gör också att gränsen för vad som kan kallas muta är en flytande gråskala. Det ska nog till påtagliga excesser för att det i juridisk mening ska anses vara fallet. Det i sin tur gör att sannolikheten för att Lundberg eller den misstänkte muttagaren Anders Borg fälls måste dock betraktas som små.

Och för en utomstående framstår det som att det är en väsentlig skillnad mellan Holmens jakter på sina marker utanför Norrköping och SCA:s välbeskrivna varianter i Henvålen i Härjedalen. I det senare fallet byggdes en mycket påkostad anläggning upp, dit jaktgästerna flögs med privatjet och helikopter och jakten bedrevs huvudsakligen i det anslutande naturreservatet, där jakt men inget skogsbruk får bedrivas.