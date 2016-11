I "Argounauterna" skriver amerikanska Maggie Nelson om att vara kvinna och en skrivande människa, om att falla utanför ramarna för normer om kärlek och sex. Foto: Tom Atwood

Argonauterna

Kan en mor vara queer, kan en mor vara sex, kan en far vara mor och måste vi välja mellan feminism och familj, mellan normupplösning och kärlek? Ja, ja, ja, nej, nej, svarar den amerikanska författaren Maggie Nelson i sin vindlande, teorispäckade, flyhänta och djupt personliga essä ”Argonauterna”. Det är omstörtande svar.

”Argonauterna” handlar om Maggie Nelson själv och om hennes livs stora kärlek, konstnären Harry Dodge. Harry som varit en Rebecca, sedan en Harriet och nu både en man och en människa mittemellan könen. Det handlar om att vara en kvinna och en skrivande människa, om att falla utanför ramarna för normer om kärlek och sex. Det handlar en del om döden och mycket om att bli mor. Allt detta, inte minst det allra mest personliga, går att sätta in i en teoretisk kontext. Maggie Nelson gör just det och det är där hennes essäistiska memoar växer och vecklar ut sig till något storslaget. Hon bänder upp det egna livet, håller upp bitarna mot ljuset och visar hur de sprakar i många färger.

Just de specifika, genomlevda erfarenheterna är alltid mångfärgade, bara det svepande och generella kan stängas in i snäva kategorier och just därför är Maggie Nelson noga med detaljerna. Noga med att berätta både vad som skedde, hur hennes egen blick på det såg ut då och hur den har förändrats. ”Argonauterna” är en kärleksberättelse, en essä och en memoar men också en självrannsakelse och i och med det blir den också ett försvarstal för den gränsöverskridande och rörliga identiteten.

Maggie Nelson låter en hel kanon av psykologiska, filosofiska, feministiska tänkare strömma in i texten, från alla håll, bli en organisk del av berättandet på ett sätt som till en början är en smula förvirrande men som växer sig tätt och dynamiskt. Hon lyfter fram Winnicotts tankar om spädbarn och mödrar, bråkar med Freud och hans fallosfälla, hon hyllar sina förmödrar av båda könen, inte minst den banbrytande queerteoretikern Eve Kosofsky Sedgwick och hennes tankar om queerhet som ett val. Hon låter livet och tankarna studsa mot konsten, konstverk som Annie Sprinkles ”100 blow jobs” spränger hål på förtvivlan inför det ständigt närvarande kvinnohatet.

Berättelsen tar avstamp i Maggie Nelsons nyväckta längtan efter att skaffa barn med Harry. Samtidigt som Maggie blir gravid får Harrys mamma en dödlig sjukdomsdiagnos. Döden och födelsen invid varandra, livets två stora transitioner, parallellt med att Harry opererar bort brösten och börjar äta testosteron. Maggies kropp sväller upp, Harrys blir hårigare och hårdare.

Harrys vittnesmål om hur det är att tas upp av den manliga gemenskapen, ett vänligt ”hej” grabbar emellan på gatan så där, är fascinerande, lika hjärtskärande den förvirring och ibland vrede som väcks när samma sorts män får se det juridiska könet utskrivet på legitimation.

Samtidigt kliver Maggie in i en kvinnohistoria av havandeskap, rakt in i den mörka kontinentens epicentrum, den där diffusa, kroppsliga, geggiga platsen där nya människor växer fram. Ett tillstånd som hela samhället anser sig har rätt att ha en åsikt om, samtidigt som det är en av de mest individuellt drabbande upplevelser en kropp kan vara med om. Det är en våldsam krock mellan det djupast personliga och det mest offentliga och jag har sällan läst en så knivskarp och samtidigt självprövande och öppen analys av den krocken.

Den tystade erfarenheten av att vara med om att få sin kropp ockuperad av någon annan som sedan med våldsamma krafter tar sig ut ur en, bryts ut ur konformiteten och får rum att bli just så kraftfullt och omvälvande som den är.

Jag stryker under och sätter hundöron, klottrar anteckningar i marginalen: ”att hänvisas till kropp, objekt, inskriven i en underordnad position, allas egendom, den oundvikliga kvinnligheten”, och minns min egen vrede inför det som för mig var en olöslig knut: vara helt och hållet (kvinnlig) kropp/vara en tänkande människa. Maggie Nelson vägrar acceptera den motsättningen. Med vänlig hand löser hon upp knuten, envist hävdar hon rätten att vara både och.

På samma sätt som Maggie Nelson underkänner den binära könsuppdelningen som det enda sättet att förstå kön lirkar hon upp moderskapets låsta position.

Jag läser Maggie Nelson och finner en utväg ur vår tids låsta identitetsdebatt. Hon insisterar på att samtidigt som identitet spelar en avgörande roll i hur våra liv gestaltar sig, är identitet inte något fast och beständigt. Vi lever i en ständig omprövning av vilka vi är och vilken roll vi spelar.