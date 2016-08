Hon ordnar Sveriges första prisgala för lärare

Beata Kull vill höja lärarnas status genom att dela ut ett pris till "Årets lärare". Foto: Erika Falk

Varför anordnar du galan?

– För att hedra läraryrket. Jag vill visa upp förebilder för Sveriges befolkning göra yrket mer attraktivt. Jag har inspirerats av andra galor, som idrottsgalan där idrottare hyllas, och galor för skådespelare och film. Jag tycker att lärare är ett jätteviktigt yrke, de sätter grunden för all kunskap. Jag kom på idén förra året när jag var i USA. Där var attityden när någon jobbade som lärare “wow!”. Det finns undersökningar om att 65 000 lärare kommer att saknas i Sverige. Jag vill visa svenska folket vad det innebär att vara lärare och visa upp goda exempel som kan vara förebilder, säger Beata Kull som står bakom initiativet.

Berätta om galakvällen.

– Förra året var första gången vi delade ut pris till årets lärare. I år gör vi det igen men nu blir det dessutom en gala på Nalen. Jag vill att det ska vara en kväll där man får hedra läraryrket och hylla prestationer som lärare har gjort. Det blir en trerättersmiddag och uppträdanden, föreläsningar och prisutdelning. Artister som Martin Stenmark ska sjunga. Till gästerna hör skolministern Gustav Fridolin, Academedias vd Marcus Strömberg, pr-paret Calle och Anita Schulman, ekonomen Claes Hemberg, krögaren Carl Jan Granqvist – och en massa lärare.

Hur utses den bästa läraren?

– I maj fick alla gymnasieelever nominera sin favoritlärare. Då fick vi in 700 förslag, där elever motiverat varför de tycker att läraren är bra. Alla de lärarna fick sedan ett mejl där de ombads att själva berätta varför just de är en bra lärare. Det underlaget ger en helt ny uppfattning om vad en bra lärare är och då kan man skapa debatt kring det. Lärargalans jury, som består av representanter från Lärarförbundet , läromedelsföretagen Liber, Sensavis och Digiexam och Astrid Pettersson som forskar om pedagogik, har valt ut fyra finalister som kommer att presenteras under galakvällen. Läraren som vinner får 100 000 kronor och en resa till valfri destination i Europa.

Vad kännetecknar en bra lärare?

– En bra lärare, enligt mig, inspirerar och motiverar och ser mina förmågor och svagheter. Därifrån ser läraren vad jag behöver jobba med, är tydlig med mål och hur jag ska ta mig dit.