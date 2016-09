Hon har årets rockröst

Under Brolles och Charlotte Perrellis turné Rock'n'roll on tour 2016 kunde lokala artister chans att anmäla sig till tävlingen och 17 finalister fick sedan chans att uppträda vid varsin folkparksspelning.

"Anlos framträdande i Fågelfors Folkets Park knockade mig totalt! Hon har en helt otrolig utstrålning och energi. Och i kombination med hennes fantastiska röst skapar hon rockmagi", säger Brolle om vinnaren i ett pressmeddelande.

Anlo, eller Annlouise Front som hon egentligen heter, bor i Åseda. Hennes band Frontback släpper singeln "Dead man on the road" i höst och albumet "Heart of a lion" i januari 2017.