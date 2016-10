Hon avslöjade andra världskriget

Den då 27-åriga engelskan Hollingworth fick en minst sagt flygande start när hon under sin första vecka på jobbet för The Daily Telegraph på sensommaren 1939 skickades till den tysk-polska gränsen.

Där hade hundratals tyska stridsvagnar samlats, uppenbarligen redo för en invasion, skrev Hollingworth den 31 augusti hem till London – och fick sedermera äran för att i praktiken ha varit först med att rapportera om andra världskrigets början.

Hon fortsatte sedan på det spåret, och blev krigskorrespondent i bland annat Vietnam, Algeriet och Kina.

På 1980-talet drog hon sig tillbaka i Hongkong.

Nyhetsbyrån AFP rapporterar att 105-årsdagen firades med släkt och vänner på den kinesiska stadens FCC (Foreign Correspondents' Club), där Hollingworth är legendarisk medlem.

Kalaset hölls också för att fira att hennes yngre släkting Patrick Garrett nu släpper en bok om hennes liv, med titeln "Of Fortunes and War: Clare Hollingworth, First of the Female War Correspondents".