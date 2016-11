Hon är Sveriges vassaste personalchef

Gör: HR-direktör på Arla Foods.

Bakgrund: HR VP Nordic på Unilever, dessförinnan liknande roller på Johnson & Johnson, Pfizer Consumer Healthcare och Kriminalvården.

Aktuell: Nominerad av Universum till årets personaldirektör 2017 i kategorin employer branding.

Utmärkelser: Årets HR-chef 2015 av Human Growth Award, Sweden’s best employer branding person of the year 2012 av Universum.

Bor: Veckopendlar till Stockholm från hemmet i Viken som ligger i Skåne.

Roligast med jobbet: Att se människor växa och utvecklas och att bidra till lönsamheten!