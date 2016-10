Hollywood väljer svenska filmstjärnan

Rebecca Ferguson. Foto: Ronald Zak/AP

Kvinnan ifråga hette Ruth Harkness och var en societetsdam från New York. 1936 reste hon till Tibet för att söka efter den mytomspunna björn som sades bo långt uppe i bergen. Hennes historia skildrades 2005 i boken "The lady and the panda" av Vicki Constantine Croke. Harkness, som levde mellan 1900 och 1947, förde med sig en panda tillbaka till USA.

– Jag har alltid drömt om att få komma till Tibet och till Kina, och vi ska göra hela filmen i de länderna. Det känns väldigt coolt, säger Rebecca Ferguson till TT.

Hon kommer att varva inspelningen av "The lady and the panda" med att i USA göra musikalen "The greatest showman" med Hugh Jackman som cirkuslegendaren PT Barnum. Som tidigare känt ska Rebecca Ferguson spela den svenska sångerskan Jenny Lind i filmen.

Annons X

Just nu är Ferguson aktuell i "Kvinnan på tåget" som får svensk premiär på bio den 9 november. Emily Blunt har huvudrollen som den olyckliga, försupna och frånskilda Rachel i filmen, medan Rebecca Ferguson spelar Anna, som är gift med Rachels exmake Tom (Justin Theroux).