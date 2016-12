Lion

Betyg: 2 av 6

En femårig indisk pojk, ute på tillfälligt nattjobb men förlorad ur broderns sikte, somnar olyckligtvis på ett godståg. Ett par dagar senare har han, instängd på tåget, färdats över 100 mil bort från hembyn och vaknar upp i myllrets Calcutta, till en helt ny miljö och ett helt nytt språk. Händelsen blir upptakten till en livslång identitetskris där Saroo – som pojken heter – först får prova på livet som gatubarn och barnhemsbarn innan han, efter myndigheternas misslyckade försök att spåra familjen, adopteras av ett medelklasspar till ett välbeställt liv på Tasmanien. Social utsatthet i öst övergår i västerländsk välvilja.

I Calcutta rör sig slumdogen Saroo över stora ytor, utan skydd mot omvärlden, bland många anonyma själar. Denna sociala stadsvandring – en oväntat lång startsträcka – utgör filmens behållning. Sedan tar det spekulativa över, ett berättande draperat i svartvita kontraster, grälla trauman och slarvigt skarvade tidshopp. Bortom all önskvärd tydlighet visar ”Lion” hur fiktionen i dag tycks förblindad av alla dessa berättelser baserade på verkliga händelser, i detta fall Luke Davies memoar ”A long way home”. Jakten på ”autenticitet” håller på att utradera alla försök till nyansering, vilket genomsyrar filmen ända in i eftertexterna, med fakta som upprepas och rekvisita som går igen mellan filmen och förlagans inklippta arkivbilder. Men inget av detta avsett vederhäftiga kan gjuta verkligt liv i filmen.

Under ett par decennier vistas Saroo i en kärleksfull men väl isolerad tillvaro med föräldrar som, märk väl, inte adopterar av bristande fruktsamhet utan för att förbättra världen. En dag vaknar han plötsligt upp ur sin kokong och vill spy på sin privilegierade vardag. Med nyfunnen inlevelseförmåga kan han inte längre leva med tanken på att hans biologiska familj ännu letar efter honom. Saroo är lost, minst sagt, fast ändå inte; Google Earth har gjort sitt inträde och erbjuder (utöver finansiering till filmen) huvudpersonen en möjlighet att hinna i kapp verkligheten. I brist på något mer hudnära är det talande nog de tekniska landvinningarna som river upp såren – och möjligen läker dem.

Många plågsamma minnesbilder uppenbarar sig, och ännu fler scener med uppoffrande kvinnor. Nicole Kidman som splittrad adoptivmamma syns i alla fall i ett par minnesvärda scener, medan Rooney Maras flickvän är hopplöst reducerad till tröstande projektionsyta. Det är knappast filmens teman – identitet, kulturella fördomar och globala samhällsklyftor – som är ointressanta, utan formen de är stöpta i. Skulle bara en någorlunda meddelsam person återge samma historia på en kvart, skulle jag säkert drabbas på djupet. I ”Lion” står däremot ett artilleri av Hollywoodkonventioner i vägen.