Höjd mjölkersättning flödar ner i gamla hål

I december 2016 låg mjölkersättningen till bönder per kilo konventionell respektive ekologisk mjölk på 3,11 och 4,41 kronor. Att jämföra med 2,44 kronor respektive 3,97 kronor per kilo mjölk i juni samma år.

Under sommaren 2016 försvann en mjölkgård per dag och under våren samma år fanns det färre än 4 000 aktiva mjölkföretag i Sverige. Under de senaste fem åren har 1 484 mjölkgårdar lagts ner, antalet har minskat från 5 341 gårdar 2011 till 3 857 gårdar i november 2016.

Under det sista halvåret noteras även en nedgång vad gäller det totala antalet mjölkkor i landet. I juni 2016 fanns det 331 000 mjölkkor i Sverige – i december samma år var antalet 320 000.

Källa: LRF Mjölk.