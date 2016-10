Weiner

Betyg: 6 av 6

Vi lever i en politisk värld: så skaldar årets Nobelpristagare i litteratur. I den politiska världen finns det ingen plats för kärleken. Ansiktslösa män begår brott i det fördolda. Det fuskas och manipuleras: kortleken är preparerad och ingen håller uppsikt över verksamheten.

Men frågan är väl om inte Dylan själv i det här avseendet lever i det förflutna, eller möjligen i en illusion han delar med Donald Trump, som nu börjar skylla sitt väntande valnederlag på ett riggat system. Det är inte bristande verksamhetstillsyn eller hemlighetsmakeri som är problemet, det är snarare tvärtom. I själva verket lever de flesta av oss andra i en helt igenom medialiserad värld där politiken utkämpar ett tvåfrontskrig som den skändligen förlorar.

Å ena sidan har vi ekonomiska realiteter i form av globalisering och annat som gör den nationella politiken i stora delar verkningslös. När arbetarklassen inte längre har arbete och inte längre utgör en klass, eroderar grunden för den ideologiska dramaturgin, som ersätts av intimitet, personlighet och diverse förtroendeskapande utspel. Och när – å andra sidan – det digitala mediemaskineriet gallrar bort allt som inte åtminstone försöker se ut som underhållning, tvingas politiken att anpassa sig och presentera sig själv som en sorts evigt malande, lågintensiv melodifestival där de tävlande med jämna mellanrum ställer sig i tv och drar sina refränger inför en panel med smakdomare.

Annons X

I det ljuset får den politiska skandalen en helt ny lyster. Dels är skandalen det perfekta verktyget för att punktera motpartens trovärdighet utan att man behöver trassla in sig i något så mardrömstråkigt som politiska sakfrågor, dels säljer den som ingenting annat. Ge mig en smaskig skandal och jag ska ge dig klick så att smattrandet håller grannarna vakna om natten. Och skandalernas kung i den amerikanska politiken under senare år är den demokratiske kongressledamoten, senare borgmästarkandidaten i New York, Anthony Weiner, som har skämt bort motståndare och mediekonsumenter världen över med inte mindre än tre kryddiga skandaler under kort tid, eller om man så vill: en enda lång utdragen skandal i tre spektakulära installationer.

Efter andra skandalen – Anthony Weiner håller presskonferens med hustrun Huma Abedin. Foto: Daniel Shapiro/IBL

Det går inte att slita blicken från eländet.

Filmen ”Weiner” är både exemplarisk och unik – exemplarisk såtillvida att här förekommer ingen politik alls, utan bara taktiserande, manövrerande och krishantering. Och unik såtillvida att här kan vi faktiskt följa hur en skandal – den andra i ordningen – utvecklas och exploderar både utifrån och inifrån. Weiner själv är så mån att visa upp sig att han ger kameran närmast obegränsad tillgång till såväl kampanjen som familjen, såväl på kontoret som hemma i lägenheten. Det är smärtsamt – på riktigt – att se filmen: hur påtagligt plågad Weiners stackars hustru, Hillary Clintons nära förtrogna Huma Abedin, är i varje ögonblick av att behöva medverka både i kampanjen och i filmen. Det är smärtsamt att se hur Weiner med sin väloljade trut får fattiga människor att hoppas på något bättre när man själv sitter med facit på hand. Men det är ändlöst fascinerande. Det går inte att slita blicken från eländet.

Weiner har alltså tvingats lämna amerikanska kongressen 2011 efter att ha skickat ut bilder av sin skrevbula i ett par gråa kalsonger till kvinnor han aldrig har träffat. Nu är det 2013 och dags för comeback. Han förtjänar en andra chans, tycker han. Han vill bli borgmästare i New York, och han släpar runt på ett filmteam för att dokumentera sin revansch. Men så gör han det igen! Nya bilder. Och sexchattande med en hårt tatuerad strippa, som inte är dummare än att hon vädrar publicitet. Alltmedan Weiners medarbetare och hustru lider svåra kval.

Han begår politiskt självmord med sin mobiltelefon inför öppen ridå. Ingen kan förstå eller förklara omfattningen av hans narcissism och självskadebeteende. Det är en tragedi och samtidigt en svart fars. Och vad vi påminns om är, bland mycket annat, att strålkastarljuset verkligen är en beroendeframkallande drog, att det är oklokt att okritiskt köpa sin egen marknadsföring, och att vår egen aptit på billig underhållning gör att politiken drunknar i bajs.