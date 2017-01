Höga tullar och skrotade avtal – Trumps plan för handeln

Nedanstående förslag, som många bedömare befarar ska slå mot världshandeln och därmed den globala tillväxten, fördes fram av republikanen Donald Trump under valrörelsen. Vissa har han redan genomfört som president.

• Lämna Världshandelsorganisationen WTO.

• Riv upp och/eller förhandla om frihandelsavtal, som Naftaavtalet med Mexiko och Kanada.

• Stoppa frihandelsavtalet med asiatiska länder, TPP, som expresident Barack Obama skrev under i fjol.

• Stoppa TTIP, det frihandelsavtal med EU som Obamaregeringen har förhandlat med Bryssel om.

• Höj tullarna på varor som importeras från Kina med 45 procent.

• Inför strafftullar på mexikanska varor med 35 procent.

Källor: Peterson Institute for International Economics, Financial Times