Höga konstpriser i Miami – fint betyg för svenska verk

Svenska konstnärsduon Nathalie Djurberg och Hans Berg dominerade italienska galleriet Gió Marconis monter, som blev utsedd till fjärde bästa på mässan av digitala amerikanska konsttidningen Artnet News. Foto: Art Basel

Bland de 21 gallerier som var helt nya på mässan drog Los Angeles-baserade Various Small Fires uppmärksamheten till sig. Under kategoriseringen ”Positions”, där 16 gallerier från hela världen valt ut en ung talang till sin monter – för övrigt en väldigt intressant och stark del av mässan i sin helhet – visade samhällsengagerade Los Angeles-galleriet Various Small Fires konstnären Amy Yao, vars verk lyfter lurendrejeri mot konsumenter, hur giftiga tillsatser påverkar och bryter ner oss etcetera, med särskilt fokus på handeln mellan USA och Kina.