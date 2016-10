Det inledande bandet av ”Skånes historia” börjar med de första renjägarna som följde inlandsisen norrut för mer än 10 000 år sedan och slutar i 1300-talets strider om landskapet. Trots det väldiga ­greppet är Gunnar Wetterbergs historik både detaljrik och levande.

Rekonstruerat vikingatida hus i Hög, Skåne. Foto: Ladi Kirn/IBL

Gunnar Wetterberg utkommer i dagarna med en mäktig volym om skånsk historia, ”Skånes historia I. 11500 f Kr–1375 e Kr” (Albert Bonniers Förlag), 600 sidor som går fram till Valdemar Atterdags död 1375; två band till utlovas.

Wetterberg är ingalunda den första som försöker omfatta hela landskapets historia. Lundahistorikern Abraham Cronholm var vid mitten av 1800-talet först ut med sin ”Skånes politiska historia” i två band, som han dock bara förde fram till 1720. 80 år senare hann hans sentida efterträdare Sture Bolin med sin ”Skånelands historia” inte längre än till ­tidigt 1100-tal. Gösta Johannesson täckte däremot hela historien i ett band 1971. Kortare historiker har sedan getts av Sten Skansjö och Alf Åberg; även ­undertecknad har bidragit med en liten skrift om Skånes danska tid. Särskilt Skansjös har själv­ständigt värde genom hans insikter i äldre agrar­historia.

Inget annat svenskt landskap har varit föremål för så många uppvaktningar från professionella historiker. Översikter av detta slag brukar vara förbehållna nationalstaten, det finns många ”Sveriges historia” och ”Danmarks historia” men inga historiker över Uppland eller Själland. Rikshistoriens ­förmenta självklarhet, det som kritiskt kallats den metodologiska nationalismen, vilar tungt över ­statens centrala delar. Betecknande nog är det andra landskap som, liksom Skåne, haft växlande statstillhörighet som fått kvalificerade landskapshistoriker, som Halland, Bohuslän och Jämtland. Inom det gamla Sveriges gränser finns motsvarigheter egentligen bara i Småland och de nordligaste delarna; det finns en ”Övre Norrlands historia” i flera band. De centrala, till synes självklart svenska områdena har förefallit mindre intressanta i sin egen rätt.

Och det är synd. Som botemedel mot den metodologiska nationalismen föreslås ofta global och transnationell historia. Men man kunde även dekonstruera nationalstaten underifrån, med vad vi kunde kalla subnationell historia. En ”Närkes historia” eller ”Medelpads historia” kunde också bidra till att få oss att tänka i andra banor än de nationella. Och skriver man om Skåne, som flera gånger vandrat mellan Sverige och Danmark, får man det transnationella på köpet.

Författaren till den nya skånska historien, Gunnar Wetterberg, är inte, som flera av föregångarna, en universitetsverksam historiker. Han är något i Sverige så ovanligt som en fri forskare, en gentleman historian som de kallats i England. Känd från andra samhällslivets områden, inte minst som debattör och förespråkare för ett politiskt förenat Norden, har han ändå hunnit bedriva ett omfattande historiskt författarskap av hög kvalitet. Hans stora biografi över Axel Oxenstierna var starkt bidragande till att han 2009 gjordes till hedersdoktor vid sitt alma mater, Lunds universitet.

I det inledande bandet av sin skånehistorik tar Wetterberg ett väldigt grepp: från de första renjägarna som följde inlandsisen norrut till 1300-talets strider om Skåne. Traditionellt tar historikerna över stafettpinnen från arkeologerna när det börjar finnas skriftligt källmaterial, vilket för Nordens del är så sent som kring år 1000 e Kr. På senare år har dock en del försökt överskrida gränsen och till exempel den nya svenska världshistorien för universitetsbruk, som göteborgshistorikern Maria Sjöberg redigerat, tar avstamp tre miljoner år bakåt. Internationellt finns genren big history, där man låter berättelsen börja med big bang.

Gunnar Wetterberg, född 1953, är historiker och författare, ursprungligen diplomat. Foto: Maja Suslin/TT

Fullt så långt bakåt går inte Wetterberg, men hans kapitel om sten-, brons- och järnålder fyller de första 200 sidorna i boken. Denna förhistoria, historien innan Skåne blev Skåne, borde egentligen en arkeolog bedöma, men så vitt jag kan se från mitt begränsade historikerperspektiv är Wetterberg väl orienterad i den allra senaste forskningen, som han flitigt redovisar.

Framställningen blir spännande av det forskningsdiskuterande greppet. Vi får veta var man grävt, hur man tolkat fynden och vilka olika uppfattningar olika arkeologer har gett uttryck för. Det gäller till exempel införandet av jordbruket, denna den kanske viktigaste skiljelinjen i mänsklighetens historia. På en lerskärva från Vik på Österlen från cirka 4500 före vår tidräknings början har man hittat avtryck av sädeskorn. Kom de från Östersjöns sydkust eller är fyndet första tecknet på inhemsk sädesodling? Omkring 4000 f Kr kan man tala om bondestenålder. Det var en lång övergångstid och länge var jakt, fiske och samlande minst lika viktiga aktiviteter för att skaffa föda.

En gammal diskussionspunkt är om jordbrukets inträde, liksom andra förändringar i den materiella kulturen, ska tolkas som att nya folkslag har invandrat, eventuellt under strid, eller om förändringarna snarare ska ses som tecken på utbyte över långa avstånd. Generellt betonar Wetterberg utbytet, som när flinta från Skåne påträffas i Mälardalen eller koppar från Karpaterna eller ­Alperna dykt upp i skånskt brons. Men just när det gäller jordbruket pekar, enligt honom, genetiska analyser på att människor från andra sidan Östersjön har kommit med denna innovation. Genom­gående understryker Wetterberg dessa större sammanhang; det område som idag är Skåne har alltid haft intensiva relationer med en stor omvärld. ­Redan Cronholm skrev 1847 att det ”enskilda landskapets historia kan ej skrifwas, utan att författaren egnar tillbörlig uppmärksamhet åt de förändringar, som föregå med den samhällskropp, till hwilken landskapet sluter sig”, och Wetterberg sätter ­förtjänstfullt in Skåne i en sådan ”samhällskropp”, global, europeisk, skandinavisk eller dansk, allt ­efter omständigheterna.

De intressanta och i verklig mening populär­vetenskapliga forskningsdiskussionerna gör dock inte att Wetterberg glömmer konkretionen. Här frambesvärjs levande bondestenålderns män med sina flintdolkar vackert formade som bronsknivar, prestigearbeten som bars i skidor av fårhud, virade med läderband. Vi kan föreställa oss ceremonierna när bronsålderns hövdingar gravlades i sina högar och känner kylan under klimatkatastrofen omkring år 540 e Kr, när uteblivna somrar kanske fick folk att lämna den gamla solkulten och i stället offra till de nya asagudarna. Som en röd tråd i framställningen går utvecklingen mot ett allt mer stationärt jordbruk, som också ger möjlighet för ett mer socialt differentierat samhälle. Vid tiden för kristnandet på 1000-talet har vi kommit till de stationära byarna, i de lägen de sedan behållit, och de stora långhusens hövdingar, där Uppåkra utanför Lund, med dess sensationella fynd från de senaste 20 åren, också ger en god illustration till hur hantverk och handel expanderat.

Ales stenar på Österlen. Foto: Stuart Black/IBL

Från och med 1000-talet finns det ett rikare skriftligt källmaterial och här byter Wetterbergs berättelse skepnad. Forskningsdiskussionerna blir åtskilligt färre till förmån för en politisk-historisk narrativ. Den ena kungen slår ihjäl den andra och blir ihjälslagen av den tredje i många repriser, ­stormän och biskopar kämpar med kungarna om makten och Skånes historia blir i stor utsträckning konventionell dansk rikshistoria. Jordbruk och ­levnadsvillkor följs fortfarande men står inte i centrum.

Kanske menar Wetterberg att vi är så mycket bättre underrättade att det inte finns lika mycket att diskutera, kanske känner han sig själv mer hemma på den politiska medeltidshistorien, kanske menar han att riksbildandet och den politiska maktkampen var det viktigaste som hände. Jag kan ändå inte låta bli att tycka att framställningen blir lite mindre levande från och med Sven Tveskägg. Det specifikt skånska hotar också att drunkna i en allmän dansk historia där kungar sitter på Själland, slår ihjäl ­varandra på Jylland och lägger under sig land i Pommern. Dock är Wetterberg även här en god ­berättare och en svensk läsare mår inte illa av att få sig lite traditionell dansk historia till livs; det är länge sedan den berättades på svenska.

Det framgår med stor tydlighet att Skåne var ett centralt landskap i det danska riket, att ärkebiskopen i Lund var en av de viktigaste spelarna i det nordiska politiska spelet och också hur Skåne, med tillkomsten av den rika Falsterbomarknaden från mitten av 1200-talet, blev ett stridsäpple för maktaspiranter i hela Nordeuropa. Norge, Sverige, Mecklenburg, Holstein och Hansan tryckte på i olika kombinationer och 1332 lade den norsk-svenske kungen Magnus Eriksson under sig Skåne, Blekinge och Halland. Här inleddes ett komplicerat spel där vän och fiende växlade med ibland bara några ­månaders mellanrum. Redan Cronholm konstaterade att ”dessa årens politiska uppträden och fejder förlora sig i ett oredigt wirrwarr”.

Kanske Wetterberg kunde ha hjälpt läsaren ­genom att försöka se några mönster i detta virrvarr, spåra några politisk-kulturella koder som kan begripliggöra hur aktörerna kunde leva med dessa ständiga alliansernas omkastningar. I stället följer han noga alla turer och det är svårt att förstå hur tre band ska räcka om han tänker fortsätta på samma sätt till nutid.

Framställningen avbryts abrupt med att Valdemar Atterdag, som återerövrat Skåne, dör 1375. Kanske hade det varit mer belysande att behandla hela perioden av nordiska senmedeltida unioner, från 1319 till Kalmarunionens fall, i ett sammanhang. Men man blir nyfiken på fortsättningen. Inte minst ska det bli intressant att se hur Wetterberg hanterar Skånes statsbyte på 1600-talet, ett område där det finns en hel del ny forskning. Skåne, denna privilegierade provins, är att gratulera till ytterligare en kvalificerad historik.