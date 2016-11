Historiker: Hetsig vinstdebatt skymmer viktiga vägval

På 1980-talet rasade en stor debatt i Sverige kring frågan om privata förskolor överhuvudtaget skulle få finnas. Numera går 20 procent av barnen i privata förskolor, skriver artikelförfattarna. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | VÄLFÄRDEN

När olika värderingar kolliderar med varandra, som till exempel valfrihet kontra lika tillgång till samhällsservice, måste politikerna erkänna konflikten och våga peka ut en riktning.

Inom kort presenteras delar av Välfärdsutredningen. Regeringens särskilde utredare Ilmar Reepalu förväntas då föreslå ett vinsttak för bolag inom vård, skola och omsorg. Bakgrunden är den hetsiga debatt som förts kring vinster inom välfärden under senare år. En debatt som är kraftigt polariserad och där vi menar att ideologiska positioner riskerar att skymma den viktiga diskussionen om hur välfärden ska organiseras och på vilket sätt skattemedel ska användas inom densamma.

I en tidigare partiledardebatt påstod statsminister Stefan Löfven att 60 000 skolbarn nu är till salu på börsen, apropå att den privata skolkoncernen Academedia noterades på Stockholmsbörsen. Löfvens uttalande fick hård kritik. Både av oppositionen, som anklagade honom för att vara socialist, liksom från näringslivet som pekade ut statsministern som företagsfientlig och motståndare till allt vad privata vinster heter. Centerpartiets Annie Lööf hävdade att vi inte ska haka upp oss på utförarna – vem som tar hand om välfärdstjänsterna – utan enbart fokusera på kvaliteten. Senare har skolföretagare uttalat att ett vinsttak skulle vara ett direkt ingrepp i den privata äganderätten.

Annons X

Polariseringen är ett resultat av att dagens debatt saknar ett historiskt perspektiv. Förslaget om vinsttak är till exempel inget nytt, sådana idéer har det argumenterats för tidigare. Vi har forskat om privatiseringar ur ett historiskt perspektiv och vill förmedla några kunskaper som kan hjälpa oss att förstå dagens motsättningar.

Till att börja med är konflikter om hur välfärden ska ordnas inte något nytt. Privatiseringar och förstatliganden har en lång historia och har förekommit i de flesta politiska regimer. De har nästan alltid gett upphov till konflikter och frågan om vem som ska vara utförare har varit central. Vem som är utförare har visat sig ha stor betydelse för medborgarnas tilltro till verksamheten som sådan.

Konflikter om privat eller offentlig drift har sällan eller aldrig handlat enbart om ”kvalitet”. Frågan om kostnadseffektivitet har också stått i centrum, liksom värderingar om för vem och för vad verksamheten är till för. Lika behandling och rättigheter, allas tillgång till allmännyttiga tjänster har varit centrala ledord genom historien. Vi menar att dagens politiker förenklar när de inte vill erkänna flera dimensioner i välfärdsfrågan. Framför allt borde politikerna tillstå att det finns värderingar som står i konflikt med varandra, och att det kan vara svårt – eller omöjligt – att skapa en välfärdsmodell som uppfyller alla krav och gör alla nöjda.

Vad historien visar är att förändring är möjlig att genomföra – om den politiska viljan finns. Uppgifter som missköts av statens byråkrater kan föras över till privata entreprenörer, och om dessa inte sköter sig tillfredsställande kan staten eller det allmänna återta uppgiften i egen regi. Så har skett vid flera tillfällen och detta har kunnat genomföras med full respekt för den privata egendomen.

I vår forskning har vi undersökt politiska debatter om privat och offentlig organisation genom historien. Den centrala konflikten går att spåra ända tillbaka till antiken. Vi började på 1600-talet och har studerat ett antal debatter fram till i dag.

Ett viktigt resultat är att det inte finns någon naturlig lösning på vilka uppgifter som det allmänna ska ha hand om. Vad som anses vara samhällets kärnuppgifter varierar kraftigt över tid. Det är därför viktigt att slå fast att inga verksamheter självklart kan sorteras som ”privata” eller ”offentliga”. För att förtydliga vill vi ge två exempel på områden som under historiens lopp pendlat mellan att vara ett allmänt åtagande och att läggas ut på privat entreprenad.

I dag går 20 procent av alla barn i privata förskolor. Många ägs av större företagskoncerner, bland annat tidigare nämnda Academedia. På 1980-talet var situationen en helt annan. Då rasade en stor debatt i Sverige kring frågan om privata förskolor överhuvudtaget skulle få finnas. ”Lex Pysslingen” kallades det riksdagsbeslut som länge förhindrade statsbidrag till vinstdrivande förskolor.

I debatten på 1980-talet hävdade politiker att barnomsorgen måste vara en fråga för kommunerna och att den därför sköttes bäst i kollektiva lösningar. De borgerliga förespråkade statligt stöd till privata förskolor men den socialdemokratiska majoriteten sa nej. Sedan dess har pendeln svängt. De privata förskolor som 1984 var politiskt kontroversiella är nu en accepterad del av den allmänfinansierade välfärden.

Många skulle hävda att militären och polisen är uppgifter som aldrig kan privatiseras. Men försvaret har inte alltid varit ett statligt monopol. Under medeltid sköttes det av adliga riddare och under senare perioder var försvaret en marknadsplats för privata entreprenörer som sålde soldater och material till den svenska staten. Under 2000-talet ser vi dessutom att uppgifter som tidigare hanterats av militär och polis istället köps in från privata säkerhetsföretag.

Våra två exempel visar att debatten om privat eller offentlig organisation är ett klassiskt politiskt problem. Varje generation måste själv bestämma vad som ligger i det allmänna intresset och hur välfärden bäst ska ordnas. Det innebär att föra en diskussion om var det allmänna ansvaret slutar och där den enskildes tar vid. Det är denna debatt som försvinner i den ideologiska skottväxling som dagens politiker så lätt hamnar i.

Det är inte tillräckligt att stanna vid frågan om privata entreprenörer är bra eller dåligt, eller hur verksamheten ska regleras, som förslaget med ett vinsttak är ett exempel på. Istället måste politikerna definiera vad det allmänna bästa är och vad vi ska göra av det. När olika värderingar kolliderar med varandra, som till exempel valfrihet kontra lika tillgång till samhällsservice, måste politikerna erkänna konflikten och våga peka ut en riktning: På vilket vis vill vi ordna vårt samhälle, hur ska vi bygga en välfärd som fungerar för medborgarna?

Det är dessa frågor och motsättningar som politikerna måste hantera. Tyvärr finns inga enkla lösningar. Däremot visar historien att välfärdens organisering i första hand måste lösas politiskt och inte enbart genom ekonomiska ramverk.

Mats Hallenberg

docent, fil. dr, historiker, Stockholms universitet

Magnus Linnarsson

fil. dr, historiker, Stockholms universitet

Mats Hallenberg och Magnus Linnarsson Foto: Pressbilder