Nostalgisk Foto: Matt Dunham

Martin Sandbu sammanfattar väl i sin Free Lunch-krönika i Financial Times idag Theresa Mays Brexit-tal.

I slutändan handlar det om nostalgin för en svunnen imperieera.

Nostalgia for grandeur, the surest mark of Little England-ism, is set to produce the opposite reality of the UK’s diminished stature.

Det skrämmande är att samma nostalgi för en svunnen tid präglar Donald Trumps ekonomiska föreställningsvärld, en dröm om att en mera sluten världsekonomi kommer göra det egna landet rikt.

Historien vet bättre.

Världen står inför en tid präglad av osäkerhet då brittiska väljare och en amerikansk president ska lära sig hur ekonomi fungerar i verkligheten.