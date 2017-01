Historien – och framför allt hur vi väljer att minnas den – formar även framtiden. Trebandsverket ”Historiens hemvist” granskar historieforskningen som ideologiproduktion och kunskapsutveckling, och reder ut gränserna mellan bruk och missbruk av det förflutna.

Jag står i en korridor på Åbo Akademi och väntar på att skrivaren ska leverera mitt manuskript. I stället får jag följande meddelande: ”This job requires more memory than is available in this printer. Try one or more of the following, and then print again…” Förundrad läser jag texten, flera gånger, och undrar vad den betyder. Minne? Krävs ”mer” minne? Vems minne handlar detta om? Har en ­skrivare – eller en dator eller mobil – verkligen ett minne? Ja, vad betyder det egentligen att minnas?

Det var år 1945 som John von Neumann valde att använda minnesmetaforik för att tala om datorns digitala lagringskapacitet, ett beslut som haft lika långtgående som förödande konsekvenser. Ana­login har nämligen sedan åter vänt tillbaka från ­tekniska apparater till människan – vars minne nu plötsligt primärt kommit att förstås i termer av ­informationslagring. Denna minnesmetaforik har förstärkts av språkanvändningen i neuroveten­skapens barndom och vardagligt tal om att informationsmängden ”överhettar våra processorer”.

Men ett mänskligt minne är något annat än ett datorminne, det är dynamiskt och lever på glömskans villkor. För att minnas något alls krävs att vi glömmer desto mer, på samma sätt som man bara kan skriva historia med hjälp av massiv selektion. En varelse utrustad med ett ”perfekt” minne, i betydelsen förmåga att lagra all information, är snarare ett spöke än en människa.

Vi lever i en tid som är närmast besatt av minnen. Den ambivalens som kommer till uttryck i en närmast tvångsmässig dragning till minnen har genererat ett slags ”minnesbulimi” så att vi hetsigt konsumerar minnen, för att sedan strax därefter spy upp dem. Men för att navigera i en tid då minneshanteringen alltmer också har kommit att få strategisk politisk betydelse för identitetskonstruktioner, kontroverser kring erkännande av folkmord och krav på gottgörelser för historiska oförrätter, duger varken minnesobjektivism eller en relativistisk subjektivism. I inledningen till ”Minne, historia, glömska” (2000) utbrister Paul Ricœur: ”Jag är alltjämt oroad över anblicken av alltför mycket minne på det ena hållet och alltför mycket glömska på det andra, för att inte tala om inflytandet från ­allmänna minneshögtider och missbruk av minne – och av glömska.”

Den specifika referensen till John von Neumann ovan hittar jag i den spännande inledningen till det tredje bandet av ”Historiens hemvist I–III” (Makadam). Detta monumentala verk om hela 1300 sidor utgör det samlade resultatet från det av Riks­bankens Jubileumsfond finansierade forskningsprogrammet ”Tid, minne, representation”, som leddes av Hans Ruin under åren 2010–15. De 44 bidragen spretar åt olika håll, men utgör samtidigt en guldgruva för den som vill fördjupa sig i historiemedvetandets labyrint – och detta praktverk kommer verkligen lägligt, just vid tröskeln till 2017, då vi kommer att få höra mycket om reformationens 500-årsjubileum samtidigt som republiken Finland fyller 100 år.

Risken för nekrofili är överhängande vid märkesår, då högtidstalen lätt tar formen av en naiv och förljugen kärlek till något dött och viljelöst. Men detta trebandsverk om historiemedvetandets förvandlingar fungerar som en mäktig påminnelse om att historien är levande och ständigt närvarande i nuet. Den minnespolitiska insikten om att vi nog lika mycket överskattar vår handlingsfrihet vad ­gäller framtiden som vi underskattar den frihet vi har i förhållande till det förflutna, tvingar oss dock att kritiskt och ansvarigt förhålla oss till bruket och missbruket av såväl minne som glömska med hjälp av de villkor som historieskrivningen ställer.

Intrycket att texterna spretar reser frågor om hur gigantiska mångmiljonprogram rimmar med kunskapsutvecklingens logik inom humanistisk forskning. Den svaga systematiken gör också att jag undrar varför nästan 50 sidor av förteckningar och register ska behöva upprepas i var och en av de tre volymerna. Styrkan ligger ju snarare i den stora rikedomen av ämnen, perspektiv och infallsvinklar på den historiemedvetandets problematik som står i fokus.

Redan i det första bandet, ”Den historiska tidens former” (red: Victoria Fareld och Hans Ruin) markeras också tydligt förskjutningen från en dåtidsorienterad historieskrivning, som menar sig veta något med säkerhet om det förflutna, till ett intresse för det förflutna som finns kvar och formar nuet och framtiden i form av parallella, multipla och korsande temporaliteter.

Ropet efter erkännande för gångna tiders oförrätter och förtryck, försoningsprocesser och krav på upprättelse bildar utgångspunkt för det andra bandet, ”Etik, politik och historikerns ansvar” (red: Patricia Lorenzoni och Ulla Manns). Men det mänskliga minnet har heller aldrig kunnat åtskiljas från praktiker och tekniker, således tar det tredje bandet upp historiemedvetandets teknologiska villkor och praktiker: ”Minne, medier och materialitet” (red: Johan Hegardt och Trond Lundemo).

Sammantaget placerar sig ”Historiens hemvist” mitt i samtidens stormande debatter om historiska museers balansakt mellan normkritik och expert­kunskap i spänningen mellan ideologiproduktion och kunskapsutveckling. Horisonten för framställningen bestäms av de betydande utmaningar som möter när den tydliga gränsen mellan dåtid och nutid, som länge legitimerade en dåtidsorienterad historieobjektivism, eroderar och det förflutna ständigt gör sig påmint i nuet och mobiliseras i kampen om framtiden.

Samtidens historiemedvetande definieras i redaktörernas gemensamma förord som ”en förtätning av stridande anspråk och kraftlinjer där det kunskapsmässiga, politiska och materiella alltid redan korsats”. I de tre volymerna förs en återkommande Koselleck-inspirerad brottning med en presentisk historicism och risken att man i nuet helt enkelt narcissistiskt förser sig med det förflutna och den framtid man själv önskar sig.

Trots att redaktörerna markerar att de vill ­undvika att hamna i ett accelererande horisontlöst nu eller att bli tagna som gisslan i en identitets­bekräftande minnespolitik, så landar de likväl i ett existentiellt rum i nuet – om än trefaldigt utvidgat och med ambitionen att utveckla ett tänkande ­förhållningssätt. Detta artikuleras i termer av ”att teoretiskt visualisera, kartlägga och öva sig i att reflexivt bebo det historiskas mångdimensionella fält”.

Den viktiga insikt som präglar ”Historiens hemvist” handlar om det förflutnas närvaro i nuet och hur historien mobiliseras för olika framtidsprojekt. Men de uppenbara utmaningar och begränsningar som är förenat med ett sådant projekt präglar också de ­olika bidragen. Det finns en generell tendens att historieskrivningens sanningssträvan i slutändan helt uppslukas av minnespolitikens meningskamp. Långtifrån alltid lyckas man upprätthålla den för historien konstituerande spänningen mellan att det förflutna både oåterkalleligt tillhör en svunnen tid och samtidigt är tillgängligt för oss i nuet.

Formuleringar om att historien ”också”, ”delvis”, ”alltmer”, ”lika mycket” och ”i lika hög grad” handlar om något som lever kvar i nuet glider lätt över i att det ändå mest handlar om nuets relation till det förflutna. Detta förhållande riskerar att fördunkla historikerns grundläggande anspråk att försöka säga något om vad som faktiskt har hänt i det förflutna. Det historiemedvetande som präglar ”Historiens hemvist” verkar dock påfallande ointresserat av att få till stånd en verklig övergång från minnesproblematiken till historieskrivning och -forskning som gör anspråk på att syssla med rekonstruktioner av det som faktiskt har hänt. Därmed kommer inte heller historievetenskapernas fält- och arkivarbete, med hela variationen av kritiska metoder och förklaringar som gör det möjligt att komplettera, vidga, kritisera, korrigera och dementera minnet, att på allvar beaktas.

Uppgörelsen med nekrofilin är välmotiverad, men ibland svävar författarna ändå på målet. Nödvändigheten av att göra upp med ett naivt linjärt utvecklingstänkande kan inte innebära att man släpper varje relation till kronologin. Försöken att göra rättvisa åt en fenomenologisk tidserfarenhet får inte leda till att man försöker skriva historia utan klocka och kalender. I slutändan måste man också kunna göra rättvisa åt historiens objektiva obönhörlighet.

Sammanflätningen av dåtid, nutid och framtid gör det svårt, men inte omöjligt, att skilja dem åt. Kritiken mot en historia som gör anspråk på absolut sanning får inte leda till resignation vad gäller den strävan efter sanning som utmärker all vetenskap. Historieskrivningen kan tvärtom på ett ­närmast paradigmatiskt sätt visa på vetenskapens villkor bortom objektivism och relativism. Det är i hög grad dessa frågor som står på spel i ett historiemedvetande där kognitiv sanningssträvan och moraliskt meningsbehov ständigt måste relateras – men utan att de imploderar in i varandra.

Till lakunerna i ”Historiens hemvist” hör sådant som att religionens verklighet och ekonomins ­affärsföretag bara skymtar i marginalen. Än märkligare är emellertid att krigets problematik spelar en så obetydlig roll.

I förlängningen av republikens 100-årsjubileum kommer Finland att tvingas hantera 1918 års blodiga inbördeskrig. Lik kommer att släpas ut ur garderoberna. Om man vill undvika såväl oförsonliga inre motsättningar som en livsfarlig försoning i en gemensam lögn krävs ett historiemedvetande som tydligare kopplar samman minnespolitik och historieskrivning. En sådan mer ”robust” syn på historiemedvetandet hade Ricœur kunna bidra med – men han förblir nog elefanten i historiemedvetandets hemvist.