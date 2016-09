Rekorddyra konstverk tecken på ny finanskrasch

8) Gustav Klimt – Portrait of Adele Bloch-Bauer II (1912)

Foto: IBL

Såldes 2006 för 87 936 000 dollar.

Köptes till Manhattan-galleriet Neue Galerie av Ronald S. Lauder, arvtagare till sminkimperiet Estée Lauder och grundare av det lilla galleriet som fokuserar enbart på tysk och österrikisk konst. "This is our Mona Lisa," lär han ha sagt vid köpet.