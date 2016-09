Uppförsbacke Foto: Andrew Harnik

Jag har tillbringat helgen i Helsingfors i sällskap med en grupp amerikaner – gamla vänner – och det blev såklart mycket diskussion om presidentvalet.

Washington Posts Dan Balz konstaterar idag i en genomgång av opinionsläget bl a:

Both candidates’ coalitions are united more by antipathy toward their opponent than enthusiasm for their own candidacy. Fewer than half of Trump’s supporters — 46 percent — say they are “very enthusiastic” about his candidacy, while that number drops to 33 percent for Clinton’s supporters.

46% av de tillfrågade som tänker sig rösta på Trump känner sig mycket entuasiatiska inför presidentkandidaten. För Clintons anhängare är siffran så lång som 33%.

Det var ett tema som speglades i middagsdiskussionen igår.

”Demokraterna borde haft en bättre kandidat”, är en tanke som hördes där och som avspelas i Post idag:

Hillary Clinton maintains a lead over Donald Trump, but lagging interest among some of her supporters poses a potential turnout challenge for Democrats.

Nervositeten är påtaglig.

Post hade i fredags en upprörd ledare som slutade så här:

Imagine how history would judge today’s Americans if, looking back at this election, the record showed that voters empowered a dangerous man because of . . . a minor email scandal. There is no equivalence between Ms. Clinton’s wrongs and Mr. Trump’s manifest unfitness for office.

Post är kritisk mot den enorma och sakligt svårmotiverade uppmärksamheten som riktas mot Hillary Clinton för den privata e-mailserver som hon använde som utrikesminister.

Kan denna triviala historia fälla Clinton? I så fall blir Trump president trots att han är så olämplig för posten.

Det är inte bara en ledarskribent på Post som oroligt tänker så.

Inget kommer vara säkert förrän väljarna sagt sitt. Det är mycket långt till den 8 november.