Insidermisstankarna mot Hexagons vd Ola Rollén slog ner som en bomb i näringslivet när de offentliggjordes den 31 oktober. Foto: Steffen Schmidt/AP

– Vi har en dialog kring det här ärendet både med bolaget och Finansinspektionen, säger börsens övervakningschef Joakim Strid.

Någon form av granskning kring detta kommer ni att göra?

– Kalla det uppföljning åtminstone, innan vi vet om det finns anledning att gräva djupare i det. Men att man kommer att förhöra sig om det här uppskjutna offentliggörandet och ta ställning till det, ja, det kommer vi att göra.

Om uppföljningen leder till en formell granskning kan ärendet så småningom mynna ut i att Hexagon tvingas betala vite, för att ha brutit mot reglerna om de börsnoterade bolagens informationsgivning. Men det kan också stanna vid en varning. Det går i dag inte att säga hur lång tid uppföljningen, och den eventuella granskningen, kan ta, enligt Joakim Strid.

Beskedet att Ola Rollén häktats, misstänkt för olaglig insiderhandel i det norska teknikbolaget Next Biometrics, fick i går Hexagons aktie att falla med nästan tio procent. Men Rollén greps redan i förra veckan och var anhållen när han i fredags, övervakad av personal från svenska Ekobrottsmyndigheten, presenterade mätteknikkoncernens delårsrapport under en telefonkonferens.

Enligt Rolléns advokater gäller den norska utredningen ett köp av drygt 284 000 aktier i Next Biometrics i oktober i fjol. Affären gjordes via Greenbridge Partners, ett investeringsbolag grundat av Rollén och finansmannen Melker Schörling. Kort efter köpet meddelade Next Biometrics att Greenbridge Partners, genom ytterligare aktieköp i samband med en nyemission, skulle bli storägare i Next – en nyhet som fick teknikbolagets aktie att stiga med över 80 procent på Oslobörsen.

– De (Økokrim, den norska ekobrottsmyndigheten) menar uppenbarligen att Rollén satt på insiderinformation som han missbrukade när de här aktierna köptes, sade hans advokat Erik Keiserud till TT i går.

Hexagonchefen bestrider dock anklagelserna "å det starkaste", enligt Keiserud.

Rollén är häktad till och med lördag. Därefter kan han komma att släppas fri, om inte Økokrim begär att häktningsperioden förlängs. Han kan även komma att släppas innan dess, enligt Marianne Bender som är åklagare vid Økokrim och håller i ärendet.

– Han blir sittande så länge vi bedömer att det finns en risk för förstörelse av bevismaterial, säger hon.

Bender ska under torsdagen ta ställning till om hon ska begära att häktningen förlängs. Huruvida Økokrims misstankar går ut på att Rollén hade kännedom om nyemissionen och drog nytta av dessa kunskaper vill hon inte kommentera.

– Vi varken bekräftar eller dementerar något, av hänsyn till utredningen.