Hetaste trenderna – så här du ska bo 2016

Grön energi för uppvärmning

Foto: Tomas Oneborg

Värmepump ska det vara, gärna med smart kontrollpanel. Grön energi för uppvärmning av bostäder är högsta mode på mässan. Och det är överföring av luft- eller bergvärme som tycks gå hem hos konsumenterna. Enligt tillverkaren Nibe är det smartast att föra över luft- eller bergvärmen till vattenburet radiatorsystem eftersom det ger en jämn spridning i huset. Man kan i så fall få ut fem gånger mer energi än vad som går åt i form av el till värmepumpen. Sprids värmen direkt via fläkt ut inomhusluften, blir det ofta en mer ojämn värmefördelning i huset och man eldar ofta lite mer för kråkorna – då talas snarare om att man får ut två gånger mer energi än vad som går åt i form av el.

Bosch och många fler hör också till utställarna av mängder av värmepumpar.

Villaägarens dröm är förstås att sluta kretsloppet genom att producera egen el via solceller på taket, och sedan använda den egna elen till värmepumpar för varmluft och varmvatten. I teorin går all behövlig el att producera under sommarmånaderna. Men vintertid måste villaägarna köpa tillbaka mycket av den elen från klassiska elleverantörer.

En av mässans certifierade bergvärmeinstallatörer berättar för SvD att så länge solenergin räknas hem först efter tolv år, så är det svårt att få brett kosumentintresse, särskilt som möjligheten att också sälja överskottsel under sommarmånaderna kräver ganska mycket pappersexercis med elbolag och länsstyrelse.