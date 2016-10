Heta fredspriskandidater – visselblåsare och vita hjälmar

De vita hjälmarna

Foto: Syrian Civil Defense/Vita hjälmarna

Vill fredspriskommittén sticka huvudet in i getingboet är konflikten i Syrien förstås det mest akuta hotet mot freden i hela Mellanöstern just nu. De vita hjälmarna är en grupp frivilliga hjälparbetare i Syrien som hävdas ha räddat 60 000 liv under den fem år gamla konflikten. Organisationen får starkt stöd i sociala medier, men det finns också kampanjer mot De vita hjälmarna, som hävdas vara en organisation skapad av USA och Nato.

