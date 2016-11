Helsingborgs manager Henrik Larsson lämnar planen efter söndagens kvalmatch till allsvenskan i fotboll. Foto: Emil Langvad/TT

Från Svenska fotbollförbundet var Stefan Winqvist säkerhetsdelegat och Tommie Elgestål och Per Swärd matchdelegater i den andra kvalmatchen till allsvenskan mellan Helsingborg och Halmstad på Olympia på söndagen.

Winqvist säger till aftonbladet.se att både Helsingborgs IF och klubbens tränare Henrik Larsson kommer att anmälas.

– I stora drag kommer vi anmäla två saker: dels användandet av pyroteknik under matchen, att det togs med in på planen och att åskådare kunde ta sig in på planen, men också agerande mot fansen, säger Winqvist till tidningen och preciserar:

– Larsson går ju i någon form av ställning mot fansen, gör sig redo att slåss. Det kommer vi också ta med i anmälan till riksombudet. Det är min bestämda uppfattning att även det ska gå vidare till disciplinnämnden.

– Det fanns en hotbild mot Henrik Larsson. Det har varit känt länge. Då var det extra förvånande att Larsson gick bort mot fansen efter slutsignalen. Vi lämnar våra anmälningar och rapporter till riksombudsmannen som får ta ställning till hur han ska ta det vidare till disciplinnämnden, säger Winqvist.

Helsingborgs IF har startat en utredning för att komma fram till om och vad i så fall klubben gjort för fel i säkerhetsarrangemangen, skriver Aftonbladet.