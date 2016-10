Isabella Baumfree föreföll dömd till ett liv i olycka. Hon föddes som ett av 13 syskon i en slavfamilj i Swartekill, strax norr om New York, omkring 1797. Två år senare införde delstaten New York en lag som innebar att alla nyfödda slavar inom statens gränser blev frigivna per automatik, men det hade Isabella ingen glädje av eftersom hon redan var född.