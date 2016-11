Hemnet tappade halva trafiken efter snösmockan

Foto: Tomas Oneborg/SvD, Fredrik Sandberg/TT

Läs även Då blir du skadeståndsskyldig vid halkning

Effekten av snökaoset märktes tydligt på bostadsmarknaden, uppger Hemnet. Medan 39 centimeter nysnö satte nytt novemberrekord i Stockholm i onsdags, minskade antalet klick på bostadsobjekt med hela 46 procent jämfört med motsvarande onsdag i fjol.

– Vi vet sedan tidigare att ungefär hälften av bostadssurfandet sker under arbetstid. En stor del av stockholmarna satt under onsdagen fast på väg till och från jobbet och hade sannolikt mer fokus på trafikuppdateringar än på att hitta sitt nästa drömhem, säger Staffan Tell, talesperson på Hemnet.

Bland mäklare finns en viss oro för att även helgens visningar ska få färre besökare.

Annons X

– Om stockholmarna får lika svårt att ta sig runt under kommande söndag och måndag, då många visningar sker, får det konsekvenser, säger Staffan Tell.

I övriga landet var skillnaden i bostadssurfandet inte alls lika dramatisk, 12 procent färre bostadsklick än motsvarande onsdag 2015.

Räknat i antal besökare var skillnaderna 29 procent färre i det snödrabbade Stockholms län, att jämföra med bara 2 procent färre i övriga landet.