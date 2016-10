Trots att jag lättvindigt tackar ja till att skriva om bildning infinner sig genast tanken: Men kan jag säga något om bildning? Hur kommer det sig att det initialt lustfyllda i att skriva en text om det som mina arbetsdagar fylls av just nu – att föreläsa och möjligen folkbilda om hemmafrueran i det svenska folkhemsbygget utifrån min romantrilogi om hemmafrun Maj i Örnsköldsvik – genast ersätts av tvivel?

När jag försöker låta tankarna röra sig fritt kring ämnet förvandlas begreppet bildning till engelskans building – en stor tung byggnad som jag inte blir insläppt i. För att vara bildad tycks det som om man måste ha uppfyllt kriterier, behärska en viss sorts kunskap – ja en högre instans kan döma dig som bildad – eller obildad, till och med obildbar. Och samtidigt har kunskap, sedan den där sommaren på balkongen med böckerna, varit något som fyllt mig med så mycket kraft och återkommande glädje genom åren. Ja, den meningsfulla kunskapen berusar och öppnar. Medan bildning kan vara något skrämmande och slutet.

Under skrivandet av Majtrilogin och i min fördjupade undersökning av husmodersideologin och det ekonomiska och politiska system som anbefallde en tillvaro som hemmafru för många kvinnor under mitten av 1900- talet i Sverige, så kunde jag se hur lite på området som finns kvar som en allmän kunskap i dag. Att den här biten av historien antagligen inte setts som särskilt viktig eller ens relevant som allmänbildning. Och då menar jag inte på något sätt att det är jag som producerat kunskapen – det har tvärtom historiker, idéhistoriker, etnologer, ekonomer, sociologer, litteraturvetare – och kvinnoforskare inom vitt skilda spektrum gjort. Och skönlitterära författare. Litteraturprofessor Annelie Bränström Öhman visar till exempel hur det finns ett kraftfullt och desperat hemmafruspår i den svenska litteraturen under 50-talet, hos exempelvis Elsa Grave, Rut Hillarp och Harriet Hjorth. Men kunskap som sorteras som oviktig har en tendens att försvinna, gömmas och glömmas. Annan osynliggjord kunskap om rasifierade erfarenheter, hbtq-personers helt skilda liv eller olika former av samhälleligt förtryck kan ju vara än mer tystad. Men är det en kunskap som avkrävs oss för att ses som bildade, allmänbildade i dag?

Annons X

Fortfarande får jag reaktioner som menar att jag borde ha skrivit om en annan kvinna än hemmafrun Maj som försöker anpassa sig efter de starka samhällsnormer som råder under den relativt korta hemmafrueran i det svenska samhället. Jag tolkar det som om jag borde ha kunnat omfatta olika kvinnors högst skilda liv i en enda romantrilogi. Och att en kvinnlig huvudperson fortfarande i högre utsträckning ses som en representant för alla kvinnor, och inte en människa, en individ. Jag har skrivit om platsen och tiden som positionerar och hänvisar just Maj till en viss typ av liv. Hur samhällets dominanta röster och ideologier talar i henne – och hon agerar utifrån sina specifika förutsättningar och omständigheter.

I början av 2000-talet kändes det alltså fortfarande farligare för mig att skriva om ett så kallat traditionellt kvinnoliv och utforska samhället utifrån det trånga arbetsköket, än att skriva om ett mer frigjort kvinnoliv som är den mer önskvärda samhällsnormen i dag. Och det hade med skam och ett lätt obehag att göra. Att inte väja för det som var min släkts historia och erfarenheter. Att vara språkligt i den gravida kroppen, i omsorgsplikten, i genanta heteronormativa mönster och ideologier som jag inte sympatiserade med. Men jag ville få syn på och förstå hur och varför de verkade så kraftfullt i ett liv som hemmafrun Majs. Det är lika viktigt för mig att få ta del av de andra berättelserna, om människor som klarade att bryta normer och gå andra vägar – men för att förstå hur den könsbundna omsorgsplikten och ett kvardröjande samhälleligt kvinnoförtryck kan kännas och vara verksamt än i dag, måste jag gå in i ett liv som Majs.

Reaktionerna jag möter när jag berättar om folkhemstiden och trilogin på olika bibliotek är starka. Jag får ofta höra att läsare ser sina mödrar och anmödrar, men också sig själva. Att de förstår sin historia, samhället och sig själva på ett nytt sätt. Många talar om försoning. Men vissa blir arga på Maj och tycker att jag borde skrivit om ett annat kvinnoliv. Någon allomfattande bild kan en kvinnas och människas liv aldrig bli, det behövs i stället en kör av många disparata röster. Tillbaka från läsare – som i sin tur bildar mig – får jag berättelser som liknar både det liv hemmafrun Maj har och en mängd andra varianter. Ensamstående kvinnor och mödrar på 50- och 60-talen, förvärvsarbetande kvinnor, kvinnor som längtat ut och bort från hemmet, kvinnor som tyckte mycket om att vara hemmafruar och menade att det svåra var att förena yrkesarbete med ett omfattande husmorsansvar. En utmaning när det gäller bildning och kunskap är förstås att låta dessa dissonanta röster komma till tals. Att ompröva tidens dominanta tankar, röja blinda fläckar. Inom den feministiska kunskapsproduktionen hittade jag de mest fruktbara sätten och försöken att upphäva hierarkier mellan den som producerar kunskap och den som ska utforskas.

För att komma åt det ohörda och nedtystade handlar det för mig snarare om att röra sig mot områden som väcker skam och genans – det vi inte vill visa upp och tala högt om – än att visa fram olika goda exempel på hur livet borde vara, hur vi borde leva. Hur drömmen om att skriva, om att få lov att vara intellektuell och bildad, inte nödvändigtvis går fri från längtan efter solbränd hud och att slippa tandställning. Hur kunskap är frihet och en väg mot oberoende. Men hur kunskap också kan innebära uteslutning och ensamhet. Fast när bildningsbyggnaden öppnar dörrarna för många nya röster och perspektiv så är det ett fint ställe att vara på.

Detta är en kortad och bearbetad version av Kristina Sandbergs bidrag till antologin ”Bildning – då, nu, sen” (Bokförlaget Atlas).

Fick SvD:s litteraturpris Kristina Sandberg, född 1971, är författare. Hennes trilogi om hemmafrun Maj från Örnsköldsvik blev hennes stora litterära genombrott och den avslutande delen ”Liv till varje pris”, som gavs ut 2014, belönades med Svenska Dagbladets litteraturpris och Augustpriset.