Hemliga siffror läckte från Carlströms mejl

Johan Carlström, huvudägare och före detta vd för Fingerprint Cards. Foto: Magnus Neideman/ Kalle Källström

Biometribolaget Fingerprint Cards är ett av börsens mest omskrivna bolag. Aktien har rusat över 1 500 procent sedan januari 2015 och många lyfter fram den tidigare vd:n Johan Carlström som en av dem som varit avgörande för framgången.

Fyra dagar tidigare skickades ett mejl med preliminära kvartalssiffror från Carlströms mejlkonto till 56-åringen

Nu kan SvD Näringsliv avslöja uppgifter som visar att företagshemligheter har läckts från Fingerprint. Uppgifterna kommer från en snart sex år gammal polisutredning i Göteborg om bland annat skattebrott.

Annons X

Här finns dokument som visar att det vid sex tillfällen i oktober 2010 läcktes företagshemligheter från ett mejlkonto på Fingerprint Cards. Mejlkontot tillhör dåvarande vd Johan Carlström och mottagaren av informationen var en då 56-årig göteborgare, som 2006 dömdes för ekobrott.

Ett av mejlen skickades onsdagen den 20 oktober 2010. I mejlets ämnesrad står ”Only for Glenn!” och i texten ”att användas vid behov”. Det mest anmärkningsvärda är att mejlet också innehåller Fingerprints resultatrapport för det tredje kvartalet, fem dagar innan den skulle släppas för allmänheten.

Grafik: Kalle Källström

Fyra dagar tidigare skickades dessutom ett mejl med preliminära kvartalssiffror från Carlströms mejlkonto till 56-åringen, då med texten: ”Tidig version. (for your eyes only) MVH /Glenn”.

Grafik: Kalle Källström

Kvartalsrapporten skulle ha släppts den 25 oktober 2010, men den tidigarelades till fredagen den 22 med motivet att siffrorna blev färdiga tidigare än väntat. På kvällen den 21 oktober skickas ett mejl från Carlströms mejlkonto till 56-åringen med innehållet: ”Imorgon bitti MVH/Glenn”.

Grafik: Kalle Källström

Rapporten som släpptes den 22 oktober var stark. Omsättningen ökade med 72 procent och rubriken på rapporten var ”Fingerprint Cards levererar sitt bästa kvartal någonsin”.

Även annat har läckts från Carlströms mejlkonto, enligt polisutredningen. Fredagen den 15 oktober skickades information om en ny order från kinesiska HST, en av biometribolagets partners i Asien, till 56-åringen. Ordern offentliggjordes före börsens öppning måndagen den 18 oktober.

Grafik: Kalle Källström

Dokumenten som SvD Näringsliv har fått se har varit okända fram till nu, med undantag för ett litet antal personer med koppling till polisutredningen. De påträffades vid ett tillslag mot 56-åringen i samband med en ekobrottsutredning i Göteborg hösten 2010.

Tillslaget skedde den 26 oktober 2010, fyra dagar efter Fingerprints kvartalsrapport. Mejlen från Johan Carlströms mejlkonto var alltså helt färska vid tidpunkten för tillslaget.

I en telefon eller dator har det hittats information som kan tyda på obehörigt röjande av insiderinformation

Företagshemligheterna har, enligt dokumenten som SvD har tagit del av, skickats från Johan Carlströms mejlkonto på Fingerprint med adress Johan.Carlstrom@fingerprints.com. I ett fall, mejlet den 15 oktober 2010 om Kina-ordern, vidarebefordrades uppgifterna endast fyra minuter efter att de, från samma mejlkonto, hade skickats till styrelsen i Fingerprint.

Vid detta tillfälle vidarebefordrades uppgifterna först till adressen Johan.M.Carlstrom@gmail.com innan de skickades till 56-åringen. Johan Carlströms mellannamn är Magnus.

Fynden i ekobrottslingens telefon ledde till att EBM i Göteborg kontaktade åklagare i Stockholm, som utreder misstänkta insiderbrott. Utredningen lades ned utan ett enda förhör och beslutet väckte, enligt uppgifter till SvD, stor irritation på EBM i Göteborg eftersom man ansåg att uppgifterna var tydliga och graverande.

Chefsåklagare Gunilla Sandblom på Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare bekräftar att åklagare i Stockholm informerades om fyndet.

– I en telefon eller dator har det hittats information som kan tyda på obehörigt röjande av insiderinformation. Men efter åklagarens bedömning så utvecklades det aldrig till en förundersökning, säger Gunilla Sandblom.

56-åringen (idag 62 år) har figurerat i flera brottsutredningar och dömdes 2006 till två års fängelse för skattebrott i samband med en momshärva. Utredningen 2010 ledde till en fyraårig fängelsedom för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Hovrätten sänkte straffet till tre år.

Det brott som är aktuellt i fallet med de uppgifter som läckt är ”obehörigt röjande av insiderinformation”. Straffet är böter eller fängelse i upp till ett år. Om 56-åringen handlade på uppgifterna kan det handla om ett misstänkt insiderbrott. De eventuella brotten är i dag båda preskriberade.

Johan Carlström förnekar samtliga uppgifter (se separat artikel).

_Fotnot: 56-åringens förnamn är inte Glenn. Namnet är en referens till det välkända skämtet om att ”Alla heter Glenn i Göteborg”._