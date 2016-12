Hemlig grupp hjälper IS-avhoppare att ta sig ut

Det gick inte att bekämpa dem från utsidan, så vi bestämde oss för att göra det från insidan, säger Abdulkader som smugglar ut IS-avhoppare. Foto: Elisabeth Ubbe

För att komma till huset måste man köra i cirklar. Ta tre, fyra extravarv runt den turkiska gränsstaden för att skaka av sig eventuella förföljare. I ett alldagligt bostadshus, där dagens sista solljus blandar sig med det kalla skenet från två lysrör, sitter Muhammad och Abdelkader böjda över sina mobiltelefoner. Framför sig har de dukat upp en buffé av småkakor och kaffe.

För två år sedan riktade de sina vapen mot terrorgruppen Islamiska staten, IS. Nu smugglar de ut dem de då stred emot: avhoppare, människor som har anslutit sig till IS men bestämt sig för att ge sig av.

De heter egentligen något annat, men sina riktiga namn, liksom platsen de befinner sig på, vill de hålla hemliga. Andra IS-motståndare har dödats inte långt härifrån.

Annons X

– Vi var vanliga stridande, berättar Muhammad. Som vilken grupp som helst.

Det var inte längre någon mening med att strida mot dem ansikte mot ansikte.

I början av 2013 stred de två unga syrierna med rebellgruppen Thuwar al-Raqqa. När Islamiska staten, IS, började utöka sin närvaro i deras hemstad Raqqa deltog de i de strider som bröt ut mot extremistgruppen. Men deras grupp blev, som många andra, utkörd när IS tog över staden. De följande månaderna fortsatte de att försöka bekämpa IS på andra håll i de intilliggande provinserna, men det började kännas allt mer lönlöst.

– Då, sommaren 2014, var de starka. Allt de hade saknade vi. Det var inte längre någon mening med att strida mot dem ansikte mot ansikte. Så vi bestämde oss för att skapa ett nätverk och bekämpa dem från insidan, säger Abdelkader.

Muhammad och Abdulkader leder ett nätverk som smugglar ut européer som rest till Syrien för att strida med IS, men ångrat sig. Foto: Elisabeth Ubbe

Med hjälp av barndomsvänner och sina kontakter bland syriska rebeller byggde de upp ett nätverk av informatörer, inte bara inne i Raqqa utan även inom IS, eller Daesh som de kallar gruppen.

– När Daesh kom till Raqqa planterade de folk i alla väpnade grupper, vi arbetade på samma sätt när vi startade vårt nätverk mot dem. De välkomnade alla som ville gå med.

Att de verkligen har medlemmar från rebellgruppen inplanterade i IS är omöjligt att bekräfta, men de kan visa upp foton och videofilmer av alltifrån vardagssituationer där IS-krigare delar ett mål mat, till ocensurerade tortyrscener. Som flera andra IS-motståndsnätverk samlade de i början information. De ville ha svar på frågor som: Hur kunde de växa så snabbt? Var ligger deras fängelser? Vilka är deras ledare? Sedan förra året smugglar de inte bara ut filmer och dokument, utan även människor.

– De som trodde på Daesh när de gick med men som nu börjar se en annan sida. Araber och utlänningar som inte vill strida för dem längre.

Alla har sina egna anledningar till att vilja lämna, säger Muhammad och Abdelkader. För syrierna kan det handla om att de gått med för att få makt, pengar eller för att skydda sig själva. Bland utlänningarna handlar det ofta om att deras bild av IS inte stämmer överens med verkligheten på marken.

– Det finns såklart de som är galna och bara vill döda. Men de som förstod vad de gav sig in på vill ofta inte ge sig av.

Nätverket säger sig ha hjälpt omkring hundra utlänningar som åkt till Syrien för att strida med IS. De blir kontaktade av släktingar och vänner till utlänningar som har rest iväg, men ångrat sig. Foto: Elisabeth Ubbe

Flera av de avhoppare som Thuwar al-Raqqa har fört ut har låtit sig filmas av internationella medier. Med dolda ansikten berättar de om alltifrån dubbelmoralen i att IS hugger händerna av cigarettförsäljare samtidigt som de själva smygröker till hur de chockats av extremistgruppens brutalitet mot civila.

Det är också några av huvudanledningarna till att stridande väljer att lämna IS enligt en studie av IS-avhoppare från Kings college i London: insikten att IS framförallt strider mot andra sunnimuslimer, att IS begår övergrepp mot andra muslimer, att IS är korrupt och icke-muslimskt och att livet under IS är svårt.

– De köpte alla en dröm, en alternativ världsordning som IS bygger. De tror först att det kommer att bli ett utopiskt samhälle, men sedan genomgår de IS träning och inser att det inte är något i närheten av det, säger den amerikanska psykologen Anne Speckhard som tillsammans med sin kollega Ahmet Yayla intervjuat ett trettiotal IS-avhoppare.

Alla har sina egna skäl till att vilja lämna Islamiska staten – för många handlar det om att deras bild av IS inte stämmer överens med verkligheten. Foto: Elisabeth Ubbe

Att det i takt med IS-förluster på slagfältet blir allt svårare för organisationen att upprätthålla sitt så kallade kalifat kan göra att många nu försöker fly fältet, säger Ahmet Yayla.

– Det är fler och fler som hoppar av. Vi har ingen statistik på hur många, men som jag ser det är det naturligt. IS förlorar mer och mer mark. När folk tror att de kommer att förlora kommer de sannolikt att försöka avlägsna sig från terroristorganisationen.

Om de kommer på någon från gruppen som vill lämna, då ser de aldrig mer solen.

Men att lämna är något helt annat än att gå med. Syrier som har flytt från IS-kontrollerade områden vittnar om att IS dödar och fängslar människor som försöker fly. Inte minst om de gått med i extremistgruppen.

– Om de kommer på någon från gruppen som vill lämna, då ser de aldrig mer solen. De är banker fulla av information, säger en aktivist från Raqqa.

Extremistgruppen har satt upp fler vägspärrar och minerat vägar och fält runt byar och städer för att hindra så kallade förrädare från att ta sig ut.

Khaled lämnade Raqqa för bara några dagar sedan. Utpumpad återhämtar han sig hos några vänner i en turkisk gränsstad. Han beskriver hur han och hans familj krupit genom tunnlar för att ta sig ut. För det fick han betala 3 000 dollar.

– Det är många som vill göra som vi, men de har inte pengarna, säger han.

Turkiet, som nu kontrollerar hela sin Syriengräns, har förstärkt bevakningen och försett stora delar av gränsen med betongmur.

– Alla avhoppare vi har pratat med har smugglat sig ut, det har blivit svårare, men går alltid. Men de som hjälper dem tar stora risker, säger Amhet Yayla som har en bakgrund som chef för kontraterrorismenheten i en turkisk gränsstad.

Muhammad stred i en syrisk rebellgrupp innan han startade motståndsrörelsen mot IS. Foto: Elisabeth Ubbe

I den skralt möblerade lägenheten plockar Muhammad fram sin mobiltelefon och visar meddelanden. De har alla samma budskap: Jag känner någon som vill komma ut, kan ni hjälpa till?

– Det är alltid en mellanhand som hör av sig till oss, säger han. Ofta är det en avhoppare som känner någon annan som vill ut, eller en familjemedlem som har pratat med personen som vill lämna via kodord, säger han.

De flesta som de har hjälpt att ta sig ur är syrier, men under det senaste året säger de sig även ha hjälpt omkring hundra utlänningar, alltifrån jordanier, tunisier och saudiaraber till britter, belgare och fransmän. Flera av dem har velat fortsätta hem, enligt Muhammad och Abdelkader, som säger att de släppt av IS-avhoppare utanför ambassader, från Istanbul till Ankara.

– Folk har bett oss att bara ta dem till den turkiska gränsen. Det har vi inte gått med på. Vi är rädda att de då smugglar sig vidare till sina länder och skapar nya problem där. Det räcker med de problem de skapat hos oss.

Men vad som hänt med de utländska avhopparna efter att de släppt av dem vet de inte. Diplomater i Turkiet säger att allt fler västerlänningar som rest till IS-områden ber om hjälp att resa hem. Några genom att anmäla sig själva och möta de potentiella följderna, andra genom att säga att de förlorat sina pass på badsemester i Turkiet. Speckhard och Yayla har även intervjuat IS-avhoppare som tagit sig hem utan ambassadernas hjälp och andra som stannat i Turkiet.

De som smugglas ut kommer ofta först till Sanliurfa innan de överlämnar dem till deras respektive ambassader. Foto: Elisabeth Ubbe

Så länge de håller sig till att orsaka problem hos oss och inte riskerar att komma hem och göra det i sitt eget land, då gör regeringarna inget för dem.

Rädslan över åtal och fängelse i hemlandet gör att det också finns de som hellre stannar kvar i Syrien, säger Muhammad och Abdelkader. De hoppas att de filmer och dokument de samlar från IS-avhopparna ska leda till att de ansvariga för övergreppen en gång ska dömas. Men de skulle vilja att utländska regeringar gör mer för att få ut sina medborgare.

– Så länge personerna håller sig till att orsaka problem hos oss och inte riskerar att komma hem och göra det i sitt eget land, då gör regeringarna inget för dem, säger Abdelkader. Då tycker de att det är bättre att de är kvar hos oss.

Två nyfikna småbarn kikar in genom dörrspringan. I lägenheten bor inte bara de själva utan också deras familjer. Rummet är tomt sånär som på ett par madrasser på golvet och lysrören i taket. De stannar ofta inte mer än ett par tre veckor i samma hus. Abdelkader sträcker över sin mobil och visar ett meddelande han just fått: en bild på en granat och orden ”möt oss på torget ikväll klockan nio”. I hans ögon ett uppenbart hot och långtifrån det första de mottagit.

Men att hjälpa människor att lämna IS är för dem en fortsättning av det de påbörjade på slagfältet:

– IS måste bekämpas till varje pris. De har kommit och ockuperat delar av vårt land, dödat våra familjer och våra vänner. Vi har hjälpt många ut och kommer att fortsätta tills de är borta.