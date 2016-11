Foto: Annika af Klercker

Jakob Hellman gjorde sig själv odödlig med sitt hittills enda album "Och stora havet" 1988. Eggstone släppte sin första skiva "Eggstone in San Diego" 1992. I våras gjorde de oväntad comeback med singeln "Like so".

Det har tidigare rapporterats att Hellman och Eggstone spelar in musik tillsammans i Tambourine Studios i Malmö, men vad inspelningarna resulterar i är inte känt.